Британские ученые разгадали тайну происхождения Стоунхенджа. Как выяснилось, мегалиты были свезены в это место и установлены около 2500 года до нашей эры. Более того, большинство сарсенов (крупных песчаных блоков) имеют одинаковое происхождение. Оказалось, что все они были одновременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая расположена в 25 километрах от монумента.

"Идентичный источник и химический состав сарсенов говорит в пользу того, что они были добыты и установлены в Стоунхендже в одно и то же время. Почему в регионе, изобилующем подобными камнями, его строители выбрали именно эту каменоломню, пока остается загадкой", - говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. По всей видимости, на их выбор повлияли качество, большие размеры этих камней, а также близость каменоломни к месту строительства.

По словам профессора из Университета Брайтона Дэвида Нэша, получив результаты химического анализа сарсенов, ученые сравнили их с 20 возможными местами происхождения этих пород. Самыми близкими к Стоунхенджу были Уэст-Вудс и Уилтшир. "Было действительно интересно использовать науку XXI века, чтобы понять неолитическое прошлое и, наконец, ответить на вопрос, который археологи обсуждали веками", - отметил он.

Однако до сих пор неизвестно, как первые британцы смогли перевезти огромные камни на 25 км. В то время для это пришлось бы приложить огромные усилия. Предполагается, что их могли притащить на санях.

Стоит отметить, что происхождение камней, использованных для постройки памятника Стоунхенджу, а также способы их транспортировки и маршруты были предметом споров среди археологов и геологов на протяжении нескольких веков. Сарсены активно использовались для строительства доисторических памятников, римских вилл, средневековых церквей, хозяйственных построек и дорог. Однако их длина редко превышала 4-5 метров, ни один их них не достигал размеров мегалитов Стоунхенджа (7-9 метров).

Что касается "голубых камней" из центральной части монумента, то их происхождение установили несколько лет назад. На юг Англии большую часть из них привезли с юго-запада Уэльса, а алтарный камень - из восточного Уэльса.

И хотя теперь известно, откуда взялись камни для строительства Стоунхенджа, предназначение этого монумента до сих пор остается загадкой.