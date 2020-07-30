Ученые: Те, кто редко смеются, чаще становятся недееспособными в старости

Люди, которые редко смеются в повседневной жизни, в 1,4 раза чаще оказываются недееспособными в старости. К такому выводу пришли ученые из японского университета Нагоя, сообщает РИА "Новости".

Группа ученых под руководством доцента Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути в течение трех лет наблюдали за группой людей из более чем 14 тысяч человек, возраст которых превышал 65 лет.

Выяснилось, что те, кто почти не смеется, значительно больше рискуют потерять возможность в пожилом возрасте самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, нежели те, кто смеется почти каждый день. Такая зависимость была обнаружена впервые, утверждают ученые.

По словам Кэндзи Такэути, частый смех помогает стимулировать кровообращение и улучшить иммунные функции организма.

В дальнейшем ученые планируют разработать систему раннего прогнозирования возможных изменений организма при старении.