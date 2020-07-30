Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде

Девяносто процентов коронавирусных частиц погибает в течение суток в воде при комнатной температуре, а 99,9 процента умирают за 72 часа. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Исследование на живучесь COVID-19 в воде провели в центре "Вектор". Ученые выяснили, что в дехлорированной и морской воде вирус не способен размножаться, но при этом может быть живучим.

Его инактивация в этом случае напрямую зависит от температуры жидкости. Причем, коронавирус можно полностью уничтожить, прокипятив воду, а вот в хлорированной он становится просто не жизнеспособным. Ранее стало известно, что вирус SARS-CoV-2 также уничтожает ультрафиолетовое излучение.