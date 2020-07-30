Новости

Стоматолог назвала необходимые правила защиты от кариеса 12:20
В Дублине демонтировали статуи древнеегипетских рабынь 12:16
Премьерные серии пятого сезона "Маши и Медведя" появились в Сети 12:14
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с "Химками" 12:06
Скульптора обокрали на полмиллиона рублей прямо в банке 12:06
Росстат показал планшет переписчика 12:00
В Москве отреставрируют особняк Генриха Ягоды 11:58
Уровень тарифов обязательного страхования от несчастных случаев сохранят 11:53
Ученые Севастополя установили "умные" датчики в водохранилище 11:47
Московские отделения Сбербанка проверяют после угроз о минировании 11:45
В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря 11:44
У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
Россия и Казахстан подписали договор о создании ракетного комплекса 11:42
Украинец третий раз заболел коронавирусом 11:38
Парламентарии РФ и Ирана могут встретиться в режиме онлайн 11:23
В Египте военным запретили делать карьеру в политике 11:04
Склиф запускает вебинары о профилактике заболеваний и первой помощи при травмах 11:04
Удар сверху: серийное производство "противокрышевых" мин наладили в РФ 10:58
Видео: ветеран американской "Дельты" высоко оценил "Сайгу-12" 10:53
Сотрудников ЗАГС в Москве отправят на курсы харизмы 10:45
Число новых случаев COVID-19 в Москве на 9% меньше, чем месяц назад 10:45
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля 10:45
СМИ: В Австралии ухудшается ситуация с COVID-19 10:29
Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 11:38
Рубрика: В мире

Украинец третий раз заболел коронавирусом

Текст: Константин Волков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Житель Тернопольской области на Украине третий раз заболел коронавирусом. Об этом информировал глава регионального управления здравоохранения администрации области Владимир Богайчук.

На Украине за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Он отметил в связи с этим, что даже если человек переболел коронавирусом, это не спасает его от повторного заболевания.

Также Богайчук отметил, что ситуация в Тернопольской области ухудшается, и происходит это из-за того, что население не соблюдает карантинные меры.

Всего на Украине зафиксировано более 68 тысяч случаев COVID-19, скончались 1 673 человека, выздоровели более 38 тысяч человек.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
"Зенит" продлил контракт с Дзюбой
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор