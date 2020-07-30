Украинец третий раз заболел коронавирусом

Житель Тернопольской области на Украине третий раз заболел коронавирусом. Об этом информировал глава регионального управления здравоохранения администрации области Владимир Богайчук.

Он отметил в связи с этим, что даже если человек переболел коронавирусом, это не спасает его от повторного заболевания.

Также Богайчук отметил, что ситуация в Тернопольской области ухудшается, и происходит это из-за того, что население не соблюдает карантинные меры.

Всего на Украине зафиксировано более 68 тысяч случаев COVID-19, скончались 1 673 человека, выздоровели более 38 тысяч человек.