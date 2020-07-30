Уровень тарифов обязательного страхования от несчастных случаев сохранят

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году установят на уровне тарифов текущего года, сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда. Обсуждение соответствующего документа сейчас идет на портале regulation.gov.ru.

"Страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Минтруд полагает необходимым сохранить льготу по уплате обязательных страховых взносов для организаций, в которых трудятся инвалиды. Ее размер составит 60% от взносов в пользу работников с ограниченными возможностями здоровья.