В борьбе с эпидемией Китай опирается на принцип "народ превыше всего"

Пандемия коронавируса нового типа стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения по динамике и сфере распространения с момента образования КНР (с 1949 года).

Все ради спасения жизни

В противоэпидемической работе, руководствуясь принципом "гарантия жизни и здоровья народа - превыше всего", воплотилась концепция прав человека в Китае, которая сформулирована как приоритетное внимание к народу и гарантии жизни.

В целях предотвращения распространения эпидемии с 23 января в городе Ухань - эпицентре эпидемии COVID-19 в Китае - было прекращено движение всех средств общественного транспорта, закрыты аэропорты, вокзалы и порты. Мегаполис с населением более 10 миллионов человек был временно закрыт. Жители Уханя пожертвовали собственным комфортом ради сохранения жизни людей по всему Китаю.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, говоря об этом, отметил: "Китайский народ внес огромный вклад во имя всего человечества, пожертвовав нормальным порядком жизни".

После того, как Ухань был закрыт, на помощь в провинцию Хубэй были направлены 346 медицинских бригад и более 42600 медиков из разных районов страны и подразделений Народно-Освободительной армии Китая. В эпицентре эпидемии работали 10 лучших медицинских команд во главе с академиками, в провинции и городе в разное время работали 10 процентов лучших специалистов страны, специализирующихся на тяжелых заболеваниях. Ведущие медики делали все возможное ради спасения жизни.

Как сообщили в Госуправлении медицинского страхования, в среднем на лечение одного госпитализированного с диагнозом "коронавирусная инфекция" было потрачено 21,5 тысячи юаней, в отношении тяжелых больных средние расходы составили 150 тысяч. Помимо части расходов, покрытых за счет медицинского страхования, остальные деньги были компенсированы за счет госбюджета, что способствовало высокой динамике излечения.

Все во благо народа

Наряду с проведением регулярной противоэпидемической работы в стране удалось сохранить и восстановить нормальный порядок жизни и производства: гарантировать нормальную работу, получение доходов, функционирование системы образования, что является гарантией права народа на развитие.

С начала эпидемии ЦК КПК и центральное правительство страны неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность на рынке труда, а также постепенное восстановление производственной активности. На эти цели правительство Китая выделило огромные субсидии для поддержки предприятий и сохранения рабочих мест. С февраля по апрель предприятия страны освобождались или платили по сниженному курсу три взноса социальных отчислений для сотрудников на общую сумму 340,2 миллиарда юаней, для стабилизации и сохранения занятости 3,45 миллиона предприятий возвращены тарифы на сумму 46,5 миллиарда юаней. Число предприятий, воспользовавшихся льготами, в четыре раза превысило прошлогодний показатель.

Противоэпидемическая работа в стране не помешала проведению в жизнь установок по ликвидации бедности. КПК пообещала к 2020 году полностью ликвидировать бедность в соответствии с текущими критериями материального уровня страны, и это обещание будет выполнено.

Факты говорят сами за себя: в апреле в провинции Цзилинь все 15 ранее считавшихся "бедными" уезды распрощались с нищетой. Коэффициент малоимущего населения в провинции снизился до 0,07 процента. В мае 31 административная единица провинции Юньнань (города и районы) покончили с бедствующим положением.

Гарантия прав

Наряду с противоэпидемической работой правительства всех уровней принимают меры для гарантии прав граждан.

Во время эпидемии в Китае введена уникальная цифровая программа - "код здоровья", которая стала эффективным инструментом для сдерживания инфекции в ходе передвижения населения и восстановления производства. Китайским "кодом здоровья" заинтересовались и за рубежом.

Государственные критерии при разработке "кода здоровья" учитывают защиту личной информации и данных, при использовании программы упорядочены такие функции, как сбор, обработка и использование данных о здоровье. Вся информация кода находится под контролем государственных ведомств, конфиденциальность гарантируется, а утечка невозможна.

Международное противоэпидемическое сотрудничество: вклад Китая

Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для многих стран мира. В кризисный период китайский опыт помог им осознать важность сотрудничества и взаимопомощи Китай сразу же проинформировал Всемирную организацию здравоохранения об эпидемии, представил геном нового коронавируса, стал вести международное противоэпидемическое сотрудничество на уровне экспертов. Китай выиграл время для всего остального мира, сдерживая эпидемию в стране, что продемонстрировало имидж страны как ответственной державы.

По данным на конец мая, Китай провел консультации по предотвращению и контролю за пандемией с 180 странами и более десятком международных организаций, медицинские бригады специалистов в разное время работали за рубежом во многих странах. Китай предоставил экстренную помощь 150 странам и 4 международным организациям, страна прикладывает активные усилия для закупок медицинских средств и оборудования.

18 мая на видеоконференции Всемирной ассамблеи здравоохранения Китай пообещал предоставить миру китайские вакцины от COVID-19 после их разработки и производства на безвозмездной основе. Страна также обещала открыть на своей территории гуманитарные склады экстренного реагирования, установила механизмов сотрудничества между медицинскими учреждениями с 30 африканскими странами, выступила с инициативой отложить сроки возвращения государственных долгов для наименее развитых африканских государств.

Китай, будучи ответственной державой, будет и далее прилагать усилия для защиты и гарантии всех прав граждан, продвигая в стране развитие прав человека.