В Дублине демонтировали статуи древнеегипетских рабынь

В Дублине на фоне непрекращающихся в мире выступлений за расовое равенство разразился громкий градостроительный скандал, пишет Irish Independent. Администрация отеля Шелбурн решила перестраховаться, самовольно демонтировав парные статуи древнеегипетских служанок-рабынь. Они украшали вход в здание фешенебельной гостиницы в самом центре ирландской столицы с 1867 года.

Скульптурная группа, помимо эстетической функций, также имела утилитарное назначение: бронзовые красавицы держали в руках стилизованные уличные фонари.

Сообщается, что в мэрии города начали проверку в связи с инцидентом. За порчу и уничтожение памятника культуры и архитектуры нарушителям грозит крупный штраф.

Дублинские градозащитники назвали случившееся "абсолютным актом абсурда", заявив, что викторианские статуи никак не могли ущемлять права афроамериканцев.