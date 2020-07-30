В Египте военным запретили делать карьеру в политике

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, запрещающий военным, в том числе отставным, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства или занимать место в парламенте без согласия армии. Как передает AFP, за это изменение египтяне проголосовали на прошлогоднем референдуме, когда одобрили поправки в Конституцию.

"Действующим офицерам и тем, чья служба в вооруженных силах закончилась, не разрешается быть кандидатами на выборах в президенты, парламент или местные советы без согласия Верховного совета вооруженных сил", - цитирует выдержку из закона The Egyptian Gazette.

До сих пор военным разрешалось строить политическую карьеру только при условии, что они оставят свою профессию или будут уже на пенсии. Теперь для этого требуется еще одобрение Верховного совета вооруженных сил. Кроме того, им запрещено вступать в ряды каких-либо партий. В измененной 200-й статье Конституции говорится, что военные должны "охранять Конституцию и демократию, поддерживать основные столпы государства и его гражданский характер, поддерживать достижения народа, а также права и свободы человека".

Стоит отметить, что с 1952 года Египтом практически все время управляли военные, только Мохаммед Мурси, возглавлявший страну в 2012-2013 годах, был гражданским. Нынешний президент ас-Сиси до того, как выдвинул свою кандидатуру на высший пост в 2014 году, был главнокомандующим вооруженными силами, министром обороны и военной промышленности страны.