Новости

Стоматолог назвала необходимые правила защиты от кариеса 12:20
В Дублине демонтировали статуи древнеегипетских рабынь 12:16
Премьерные серии пятого сезона "Маши и Медведя" появились в Сети 12:14
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с "Химками" 12:06
Скульптора обокрали на полмиллиона рублей прямо в банке 12:06
Росстат показал планшет переписчика 12:00
В Москве отреставрируют особняк Генриха Ягоды 11:58
Уровень тарифов обязательного страхования от несчастных случаев сохранят 11:53
Ученые Севастополя установили "умные" датчики в водохранилище 11:47
Московские отделения Сбербанка проверяют после угроз о минировании 11:45
В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря 11:44
У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
Россия и Казахстан подписали договор о создании ракетного комплекса 11:42
Украинец третий раз заболел коронавирусом 11:38
Парламентарии РФ и Ирана могут встретиться в режиме онлайн 11:23
В Египте военным запретили делать карьеру в политике 11:04
Склиф запускает вебинары о профилактике заболеваний и первой помощи при травмах 11:04
Удар сверху: серийное производство "противокрышевых" мин наладили в РФ 10:58
Видео: ветеран американской "Дельты" высоко оценил "Сайгу-12" 10:53
Сотрудников ЗАГС в Москве отправят на курсы харизмы 10:45
Число новых случаев COVID-19 в Москве на 9% меньше, чем месяц назад 10:45
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля 10:45
СМИ: В Австралии ухудшается ситуация с COVID-19 10:29
Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 11:04
Рубрика: В мире

В Египте военным запретили делать карьеру в политике

Текст: Юрий Когалов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, запрещающий военным, в том числе отставным, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства или занимать место в парламенте без согласия армии. Как передает AFP, за это изменение египтяне проголосовали на прошлогоднем референдуме, когда одобрили поправки в Конституцию.

Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию

"Действующим офицерам и тем, чья служба в вооруженных силах закончилась, не разрешается быть кандидатами на выборах в президенты, парламент или местные советы без согласия Верховного совета вооруженных сил", - цитирует выдержку из закона The Egyptian Gazette.

До сих пор военным разрешалось строить политическую карьеру только при условии, что они оставят свою профессию или будут уже на пенсии. Теперь для этого требуется еще одобрение Верховного совета вооруженных сил. Кроме того, им запрещено вступать в ряды каких-либо партий. В измененной 200-й статье Конституции говорится, что военные должны "охранять Конституцию и демократию, поддерживать основные столпы государства и его гражданский характер, поддерживать достижения народа, а также права и свободы человека".

Стоит отметить, что с 1952 года Египтом практически все время управляли военные, только Мохаммед Мурси, возглавлявший страну в 2012-2013 годах, был гражданским. Нынешний президент ас-Сиси до того, как выдвинул свою кандидатуру на высший пост в 2014 году, был главнокомандующим вооруженными силами, министром обороны и военной промышленности страны.

В мире Африка Египет

Главное сегодня

Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
"Зенит" продлил контракт с Дзюбой
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор