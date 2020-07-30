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30.07.2020 14:44
Рубрика: В мире

В Европе предсказали судьбу 86 банков

Текст: Александр Саможнев

Банки еврозоны вскоре могут столкнуться с трудностями, если нынешний кризис углубит и ослабит их позиции по капиталу, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу CNBC председатель наблюдательного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа.

По его словам, во вторник ЕЦБ опубликовал результаты оценки 86 банков в еврозоне. Учреждения прошли стресс-тестирование по двум сценариям: один из них основан на базовом прогнозе о сокращении валового внутреннего продукта на 8,7 процента в 2020 году, а другой - на более тяжелой ситуации, при которой падение ВВП оценивается на 12,6 процента.

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Регулятор полагает, что кредитные учреждения могут справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Однако если экономический кризис будет продолжаться, истощение банковского капитала может оказаться "существенным". При этом рекомендовано не выплачивать дивиденды и не выкупать акции до января 2021 года.

Андреа Энриа указал, что банки еврозоны часто оцениваются на основе их географического положения. При этом кредиторы в южных странах подвергаются более высокому риску, нежели их коллеги на севере, где меньшая задолженность населения.

"Особенность этого кризиса заключается в том, что иногда концентрация воздействия на определенные секторы экономики, например, более важна, чем другие измерения", -  отметил представитель ЕЦБ. - На самом деле речь не идет о том, насколько глубока рецессия, а о том, насколько мы не уверены в траекториях движения капитала банков".

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