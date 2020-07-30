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30.07.2020 16:14
Рубрика: В мире

В Испании оштрафуют на 600 тысяч евро за нарушение антикоронавирусных правил

Текст: Юрий Когалов
Власти испанской Галисия потребовали, чтобы все, кто прибывает из стран или регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, проходили обязательную регистрацию. Речь идет о 136 странах мира и пяти испанских автономиях: Каталонии, Арагоне, Наварре, Стране басков и Риохе. Отказавшихся предоставить свои контактные данные правительству будут штрафовать на сумму от 601 до 601 тысячи евро.

Как отмечает Europa press, подобное наказание предусмотрено региональным законом о здравоохранении. Угроза дара по кошельку должна сделать путешественников более ответственными, отмечают в Галисии.

По словам представителя региональной службы здравоохранения Sergas Антонио Фернандеса Кампы, списки людей собираются для того, чтобы власти могли их проинформировать о том, какие действия они могут совершать, находясь на территории автономии, рассказать о правилах использования масок, куда обращаться в случае появления симптомов коронавируса. Также рассматривается вариант, чтобы прибывающие проходили тесты на COVID-19, даже если у них нет симптомов.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Отмечается, что регистрацию должны проходить не только иностранцы, но местные жители, которые побывали в регионах с повышенным уровнем коронавирусной опасности. Список будет пересматривать каждые 15 дней, это поможет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Через 28 дней все данные обещают удалить.

Необходимость регистрации путешественников возникла после того, как в Галисии было зарегистрировано 30 случаев завозного коронавируса. О том, что люди побывали в местах с повышенным риском заражения COVID-19, власти узнали только после проявления симптомов. "Если бы у нас была о них информация, мы могли бы быстрее среагировать", - отмечают местные врачи.

О необходимости пройти регистрацию по прибытии в регион, согласно указанию властей Галисии, путешественников должны информировать работники гостиниц, представители туроператоров и транспортных компаний. Соответствующие вывески появятся в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях. Там будет размещен QR-код, с помощью которого путешественники смогут напрямую получить доступ к форме, размещенной на сайте регионального правительства.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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