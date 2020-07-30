Уже 1 августа в канадских Торонто и Эдмонтоне стартует долгожданный плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За главный трофей, Кубок Стэнли, поспорят 24 команды. Точные сроки окончания плей-офф на данный момент назвать невозможно, но чемпион станет известен не позднее 4 октября.

Артемий Панарин - один из тех, от кого ждут подвигов в стартующем плей-офф НХЛ. Фото: REUTERS

Возобновление сезона НХЛ вполне может считаться чудом на льду. Во-первых, никогда прежде в главной заокеанской лиге не играли летом. Во-вторых, на пути к рестарту руководству лиги пришлось выдержать пресс общественного мнения, который особо и не ослабевал, и скепсис самих игроков. Поначалу даже на фоне огромных потенциальных потерь в деньгах хоккеисты не хотели возвращаться на лед элементарно из-за беспокойства за собственное здоровье.

Вот почему при реализации амбициозного проекта возобновления сезона первостепенное внимание было уделено именно обеспечению безопасности. Соответствующие меры прописаны в протоколах рестарта, которые поражают своей скрупулезностью.

Тесты каждый день

Начнем с того, что по максимуму были сокращены клубные делегации. Каждая команда имела право привезти не более 52 человек, в том числе персонал и руководство клуба. Непосредственно в состав было разрешено включить 31 хоккеиста. Каждый день с момента прибытия в гостиницу (в Торонто отправились команды из Восточной конференции, в Эдмонтон - Западной) все члены делегаций, а также обслуживающий персонал обязаны сдавать тест на коронавирус.

В трех отелях (в Торонто в один все не поместились) размещены по несколько команд. Каждой отведено по одному этажу. Условия проживания очень строгие: игроки расселены в одноместные номера, в которые нельзя приглашать даже тренеров и партнеров по команде. Несанкционированно покидать места дислокации, названные в североамериканской прессе за свою закрытость и стерильность "пузырями", категорически запрещено. То есть игроки команд, которые дойдут до финала, могут пробыть в добровольном заточении до двух месяцев.

Совсем отшельническим положение хоккеистов не назовешь: к их услугам первоклассные рестораны, фитнес-центры с бассейнами, кинотеатры и прочая инфраструктура. И все равно два месяца вдали от семей (родных пустят в отели только на стадии финалов конференций) - серьезное испытание на психологическую устойчивость.

Все для ТВ

"Лед - единственное место, где хоккеисты не будут думать о безопасности", - сказал наставник "Каролины" Род Бринд Амор. Зато о ней подумали организаторы. Основная мера - полное отсутствие зрителей. Поэтому НХЛ попыталась сделать плей-офф максимально смотрибельной по ТВ. Каждый матч будет освещаться 32 камерами вместо стандартных 20 (больше нельзя было поставить, не заградив обзор болельщикам). Для улучшения картинки по периметру выставлены жк-экраны. Поближе ко льду установлены микрофоны, дабы усилить эффект присутствия.

Неожиданный плюс во многом благодаря отсутствию зрителей - хорошее качество льда даже несмотря на жару снаружи. Но игроки признаются, что без фанатов все равно не то. Чтобы как-то сгладить этот момент, для каждой команды были записаны музыка, речовки с родных арен, которые будут включаться по ходу матчей. Ну и без дезинфекции никуда: во время выставочных матчей можно было наблюдать, как специально обученные люди буквально вылизывают все, к чему прикасаются хоккеисты.

За кого болеть

Абсолютно все сходятся во мнении, что плей-офф в столь форс-мажорных условиях займет особое место в истории, как и его победитель. Какие-то расклады котировки очень условны: ведь они строятся на том, что было четыре месяца назад.

Из 744 хоккеистов, которые примут участие в этом приключении, 42 будут представлять Россию. Кто-то из наших попал в окончательный состав своей команды авансом, а на кого-то в клубе делают основную ставку. Из второй категории - претендент на звание самого ценного игрока минувшей "регулярки", лидер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. От него ждут если не чуда, то близко к тому. В своей команде он не единственный россиянин. На хорошем счету у "рейнджеров" Павел Бучневич, а Игорь Шестеркин, блестяще проявивший себя в концовке регулярного сезона, наверняка будет основным вратарем.

В соперниках у Панарина и компания "Каролина", в которой уже вовсю проявляет себя будущая суперзвезда лиги 20-летний Андрей Свечников.

Команды, добравшиеся до финала Кубка Стэнли, проведут в добровольном заточении два месяца

На квалификационной стадии турнира из наших стоит понаблюдать за Евгением Малкиным, который при нездоровом Сидни Кросби должен повести партнеров за собой. В серии "Флорида" - "Айлендерс" мы станем свидетелями дуэли российских голкиперов двукратного обладателя приза лучшему вратарю Сергея Бобровского и Семена Варламова.

Не стоит забывать и про новичка "Торонто" Илью Михеева. Он ударно начал сезон, а потом получил тяжелую травму руки. Но теперь восстановился и своей игрой в тренировочном лагере, а также в выставочной игре заслужил отличную прессу. Он вполне может стать открытием плей-офф.

Теперь, что касается команд, которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала. Тут сразу два "русских" клуба. Во-первых, это "Вашингтон" Александра Овечкина, который, судя по дублю в контрольном матче, находится в отличной форме. Помимо Ови в составе "столичных" еще пять россиян, в том числе Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов. Во-вторых, мощная колония соотечественников в "Тампе" (четыре человека). Там и лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров, и лучший голкипер НХЛ прямо сейчас Андрей Василевский. Кроме того, не забываем про лидера действующего обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко и форварда "Далласа" Александра Радулова. Одним словом, российскому болельщику в этом НХЛ есть за кого переживать.

Формат борьбы за Кубок Стэнли

Регулярный чемпионат НХЛ 2019/20 с участием 31 команды (24 - США, 7 - Канада) был прерван 12 марта, когда клубы провели от 68 до 71 матча из 82 запланированных. Во время паузы было принято решение о летнем рестарте. Согласно классификации (по проценту набранных очков) в Западной (15 клубов) и Восточной (16) конференциях по 4 лучших участника напрямую допущены в 1/8 финала Кубка Стэнли. Это действующий обладатель трофея "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас", "Даллас"; "Бостон", "Тампа-Бэй", "Вашингтон", "Филадельфия".

Команды, занявшие в недоигранной "регулярке" места с 5-го по 12-е в конференциях, на усеченной стадии 1/16 финала ("квалификация") сразятся в сериях до трех побед. Приводим состав пар стартового раунда плей-офф (1-9 августа). "Запад": (5) "Эдмонтон" - (12) "Чикаго", (6) "Нэшвилл" - (11) "Аризона", (7) "Ванкувер" - (10) "Миннесота", (8) "Калгари" - (9) "Виннипег". "Восток": (5) "Питтсбург" - (12) "Монреаль", (6) "Каролина" - (11) "Нью-Йорк Рейнджерс", (7) "Нью-Йорк Айлендерс" - (10) "Флорида", (8) "Торонто" - (9) "Коламбус".

Подготовил Илья Трисвятский