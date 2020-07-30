В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси

В Кремле ждут дополнительной информации о задержании в Беларуси российских граждан.

"Мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 находятся еще в розыске", - сказал он.

"Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем", - продолжил Песков.

"Сегодня наш посол общается с МИДом и коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - пояснил представитель Кремля.

В планах Владимира Путина пока нет телефонного разговора с Александром Лукашенко. "Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.