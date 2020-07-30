В МИД напомнили туристам о необходимости вернуть лишние суточные

Те туристы, которые застряли из-за пандемии в других странах, но уже вернулись, могут еще в течение нескольких дней продолжить получать суточные. Эти деньги стоит вернуть. Об этом заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

По словам дипломата, начисления продолжают поступать по возвращении туристов из-за того, что данные о них передают в течение некоторого времени.

"Вам должно прийти сообщения через сервисы Госуслуг, там указан расчетный счет, куда излишне поступившие деньги нужно перечислить. И многие граждане это уже сделали", - сообщил Микерин KP.Ru.

Он также отметил, что если некоторые россияне откажутся возвращать деньги, то решения касаемо них будут приниматься "в рамках правового поля".

Кроме того, дипломат в очередной раз призвал россиян оформлять страховку перед выездом за рубеж.

"Мы сталкивались со случаями, когда очень многие граждане оказывались в ситуации, требовавшей медицинского вмешательства, помощи. Спрашиваешь человека: у вас же, наверное, есть страховка? В ответ: нет…" - рассказал Микерин.

Напомним, что российские туристы, поневоле застрявшие за рубежом из-за коронавирусных ограничений, получают туристические суточные в размере 2400 рублей.