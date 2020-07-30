В Минпромторге отберут перспективные фармацевтические и медицинские разработки

31 июля заканчивается предварительный этап конкурса инновационных фармацевтических и медицинских разработок "Стартап-ралли-2020", который уже несколько лет проходит по инициативе Минпромторга России. По результатам предварительного отбора экспертам для оценки передано 108 проектов из более 130 поступивших заявок.

Цель проекта - поддержать и привлечь финансирование для осуществления перспективных проектов по развитию самых разных областей медицины и фармацевтики. Это разработки новых лекарств, медоборудования, диагностических тест-систем, инновационных медицинских технологий и программного обеспечения. Среди участников - коммерческие компании, университеты, научно-исследовательские институты. Много совместных работ, над которыми ученые работают вместе с производственными организациями - и это позволяет сократить путь новации от научной лаборатории до применения в клинической практике.

Перспективных работ много. Так, группа авторов из Санкт-Петербурга разработала технологию сверхточного обнаружения опухолей с помощью флуоресцентной томографии медицинскими лазерами. Интересно, что с помощью особого лазера не только диагностировать новообразование, но и сразу же убивать злокачественные клетки. Ученые предложили использовать для этого наночастицы золота и серебра особой формы, поглощающие свет на красной границе видимого спектра. Эта область совпадает с областью прозрачности биологических тканей, поэтому лазер убивает больные клетки и не повреждает здоровые. "В данный момент мы проводим исследования возможности совмещения гипертермальной и фотодинамической терапии с диагностической функцией меток. Когда мы закончим клинические испытания флуоресцентных меток для диагностики и выведем продукт на рынок, мы надеемся доработать технологию до возможности терапии опухолей", - пояснили "Российской газете" авторы проекта.

Интересная разработка - особые гибридные сосудистые протезы малого диаметра, предназначенные для замены поврежденных сосудов. Протезы изготовлены из двуслойного материала и, как говорят авторы, у них много достоинств. При их применении сводится к минимуму риск осложнений, когда протезы воспринимаются организмом как инородные тела. А использование их у детей поможет избежать повторных операций, поскольку со временем протез замещается собственной тканью пациента. "Наше решение отличается функциональностью и простотой. Использование протеза из двух материалов, дополняющих друг друга, на сегодняшний день кажется более осуществимым, чем разработка монослойного продукта, несущего в себе все необходимые свойства", - сказали разработчики инновации.

"В этом году классификацию заявок традиционно провели по двум направлениям: "Фармацевтика" и "Медизделия", при этом выделив в отдельный блок цифровые продукты, программы на базе искусственного интеллекта, технологические платформы и так далее" - уточнили в Минпромторге. При этом появилась еще одна специальная номинация "Персонализированная медицина". Например, в рамках направления "внедрение инновационных моделей лекарственного обеспечения (risk-sharing, cost-sharing) представлен проект по определению эффективности применения такого подхода. Речь идет о лечении дорогостоящими препаратами, когда лекарственная терапия оплачивается только за пациентов, для которых лечение оказалось эффективным. Важно правильно определять стоимость такого лечения - чтобы, с одной стороны, финансовая модель позволяла экономить средства, а с другой, оставалась выгодной для производителя лекарства.

"На наших глазах происходит качественный скачок в развитии медицины, и во многом это связано с формированием персонализированных подходов к прогнозированию, профилактике и лечению заболеваний, - прокомментировал директор профильного департамента Минпромторга России Алексей Алехин. - В нашей стране есть научные разработки в этой сфере. Уже сегодня российские ученые создают инновационные препараты, технологии и методики, которые помогут и врачам, и пациентам. Такие проекты необходимо поддерживать, и мы готовы это делать".

Итоги конкурсного отбора станут известны в сентябре.