В НАСА объявили о запуске нового марсохода к Красной планете

НАСА запустит марсоход Perseverance для поиска жизни и подготовки будущих пилотируемых миссий. Старт на мысе Канаверал назначен на четверг, 30 июля. Сообщается, что на сайте ведомства будет идти прямая трансляция отправки.

"Запуск марсохода осуществит ракета-носитель Atlas V. По расчетам, Красной планеты он достигнет в феврале 2021 года. После посадки аппарат будет работать в районе кратера Езеро. Предположительно, ранее он был марсианским озером и потому может нести в себе следы потенциально возможной в прошлом жизни на этой планете", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Поиски доказательств, которые подтвердят наличие в прошлом необходимых условий для жизни на Марсе, забор образцов грунта - основные задачи для аппарата Perseverance. Наряду со сбором данных он будет фотографировать окружение. Ученые рассчитывают, что все это поможет лучше подготовить будущие пилотируемые миссии. Как сообщили в НАСА, расчетный срок работы машины - 687 земных дней или два марсианских года.