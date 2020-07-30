В Польше похитили памятник маршалу Рокоссовскому

Новости

"Спартак" объявит о трансфере Кокорина в субботу 22:39
Франции рекомендовали запретить охоту на птиц с помощью клея 22:38
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии 21:37
Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето 21:35
"Сан-Лоренсо" объявил о переходе Гайча в ЦСКА 20:20
Посол РФ рассказал, куда направлялись задержанные в Беларуси россияне 20:13
Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал 19:49
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 19:42
Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку 19:36
Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами 19:32
Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП 19:27
В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа 19:18
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело 19:14
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы 18:59
Россию не включили в список стран на отмену запрета на въезд в ЕС 18:49
Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим 18:22
СМИ: Семак может уйти с поста главного тренера "Зенита" 18:21
На МЦД откроют 14 новых станций 18:14
ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов 18:11
На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня 17:42
Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа 17:28
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19 17:26
Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов 17:17
День Москвы может пройти без массовых торжеств 17:04
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 21:27
Рубрика: В мире

Без головы

В Польше похитили памятник маршалу Рокоссовскому
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8222)
Неизвестные похитили памятник маршалу Советского Союза и Польши К.К. Рокоссовскому, стоявший на кладбище в польском городе Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы.
Фото: Виктор Кинеловский/РИА Новости Фото: Виктор Кинеловский/РИА Новости
Фото: Виктор Кинеловский/РИА Новости

Памятник маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому, командовавшему советскими войсками, освобождавшими Польшу, был поставлен в Легнице 4 ноября 1987 года. Но в "лихие" 90-е поляки на бульдозерах равняли с землей все, что связывало их с Советским Союзом.

Фото: Владимир Елецких
В Воронеже поставили памятник первому десантнику

Первым был снят с постамента памятник освобождавшего Краков маршала И.С. Конева. Земляки еле успели вывезти его в Киров. За родившегося в Варшаве Рокоссовского вступиться было некому. 20 октября 1992 года коммунальные службы снесли статую работы местного скульптора Аугустына Дырды, распилили на части и чуть не отправили на переплавку. Спас бронзового маршала местный коллекционер, создатель музея Красной Армии Михал Сабадах. Он не только выкупил памятник, но и восстановил его, поставил в саду своего дома рядом с музеем. В течение 27 лет ветераны и те, кто чтит память освободителей Польши от фашистской оккупации приезжали туда 9 мая, чтобы возложить цветы к памятнику Рокоссовскому, поклониться памяти тех, кто спас их страну.

Но в декабре прошлого года пожилой владелец музея решился передать статую государству. Памятник маршалу Рокоссовскому был установлен на коммунальном кладбище рядом с местом захоронения советских солдат, погибших при освобождении немецкого Лигница, ставшего после войны польской Легницей.

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

Рядом стоял памятник советскому и польскому солдатам, снесенный в рамках небезызвестной войны польских властей с памятниками благодарности Красной армии. Все это называлось выставкой под открытым небом "Тень звезды", и должно было охраняться. Но ни предполагаемая охрана, ни кладбищенские ворота не остановили преступников, снявших в ночь на 30 июля статую с постамента и удалившихся с ней в неизвестном направлении.

Утром вице-мэр Легницы Кшиштоф Душкевич обратился к жителям города с просьбой сообщить, если кому-либо из них что-то известно о местонахождении памятника. А в четверг вечером полиция получила информацию, что он лежит в поле на окраине города. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что неизвестные похитители отпилили бронзовому Рокоссовскому голову и маршальскую булаву. И это свидетельствует о том, что злоумышленниками двигала не жажда наживы, а ненависть, которую в последние годы разжигают в людях польские власти.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор