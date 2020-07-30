В Польше похитили памятник маршалу Рокоссовскому

Неизвестные похитили памятник маршалу Советского Союза и Польши К.К. Рокоссовскому, стоявший на кладбище в польском городе Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы.

Памятник маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому, командовавшему советскими войсками, освобождавшими Польшу, был поставлен в Легнице 4 ноября 1987 года. Но в "лихие" 90-е поляки на бульдозерах равняли с землей все, что связывало их с Советским Союзом.

Первым был снят с постамента памятник освобождавшего Краков маршала И.С. Конева. Земляки еле успели вывезти его в Киров. За родившегося в Варшаве Рокоссовского вступиться было некому. 20 октября 1992 года коммунальные службы снесли статую работы местного скульптора Аугустына Дырды, распилили на части и чуть не отправили на переплавку. Спас бронзового маршала местный коллекционер, создатель музея Красной Армии Михал Сабадах. Он не только выкупил памятник, но и восстановил его, поставил в саду своего дома рядом с музеем. В течение 27 лет ветераны и те, кто чтит память освободителей Польши от фашистской оккупации приезжали туда 9 мая, чтобы возложить цветы к памятнику Рокоссовскому, поклониться памяти тех, кто спас их страну.

Но в декабре прошлого года пожилой владелец музея решился передать статую государству. Памятник маршалу Рокоссовскому был установлен на коммунальном кладбище рядом с местом захоронения советских солдат, погибших при освобождении немецкого Лигница, ставшего после войны польской Легницей.

Рядом стоял памятник советскому и польскому солдатам, снесенный в рамках небезызвестной войны польских властей с памятниками благодарности Красной армии. Все это называлось выставкой под открытым небом "Тень звезды", и должно было охраняться. Но ни предполагаемая охрана, ни кладбищенские ворота не остановили преступников, снявших в ночь на 30 июля статую с постамента и удалившихся с ней в неизвестном направлении.

Утром вице-мэр Легницы Кшиштоф Душкевич обратился к жителям города с просьбой сообщить, если кому-либо из них что-то известно о местонахождении памятника. А в четверг вечером полиция получила информацию, что он лежит в поле на окраине города. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что неизвестные похитители отпилили бронзовому Рокоссовскому голову и маршальскую булаву. И это свидетельствует о том, что злоумышленниками двигала не жажда наживы, а ненависть, которую в последние годы разжигают в людях польские власти.