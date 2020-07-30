В "РГ" прошла видеопрезентация книги "Федюнинский"

30 июля, в день 120-летия советского военачальника Ивана Ивановича Федюнинского в "Российской газете" прошла видеопрезентация книги "Федюнинский", вышедшей в серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия".

В презентации приняли участия автор книги историк Сергей Егорович Михеенков, генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Федорович Юркин, и.о. председателя Тюменского областного совета ветеранов Тарас Михайлович Ямелинец и родоначальник акции "Бессмертный полк" Геннадий Кириллович Иванов.

В беседе с обозревателем "Российской газеты" они рассказали о том, как создавалась эта книга, порассуждали о роли личности в истории и открытии новых, неизученных страниц Великой Отечественной войны.