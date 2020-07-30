В России назвали самую важную деталь смартфона

Главным параметром при выборе смартфона является объем постоянной памяти - на него при выборе нового устройства опирается 61 процент пользователей. Второй по важности - наличие хорошей камеры. Так считают 56 процентов респондентов, говорится в исследовании AliExpress и Research.me.

Для пользователей в возрасте до 24 лет также важным является качество фотографий, а возможность совершать обычные звонки они ставят на последнее место.

Среди других важных параметров участники опроса выделили: мощный процессор (почти 40 процентов опрошенных), размеры устройства (20 процентов), а также разрешение экрана (24 процента). 18 и 12 процентов опрошенных обращают внимание на поддержку двух SIM-карт и дизайн устройства, и лишь 8 процентов считают, что главная характеристика - возможность звонить.

В топ-5 самых популярных брендов среди российских покупателей вошли Samsung, Xiaomi, Apple, а также Honor и Huawei. Средняя стоимость телефона составила 10-20 тысяч рублей - за такую сумму покупают мобильники более 40 процентов опрошенных. 31 процент ориентируется на сумму менее 10 тысяч, 20 процентов - от 20 до 40 тысяч, 8 процентов - более 40 тысяч рублей.