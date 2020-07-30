В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi с NFC. Цена

Xiaomi привезла в Россию бюджетный смартфон Redmi 9, который стал самым дешевым мобильным аппаратом компании, оснащенным модулем NFC.
До этого лидерство принадлежало прошлогоднему Redmi Note 8T, который официально продается по цене 13990 рублей за базовую версию (3/32 Гб). Новый Redmi 9 доступен по цене от 11990 рублей (на старте продаж Xiaomi предлагает скидки до 1000 рублей). У "серовозов", как свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета", цены на Redmi 9 также ниже.
Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру 8 Мп и работает на процессоре MediaTek Helio G85. Объем памяти составляет 3/32 и 4/64 Гб в зависимости от модификации.
Аккумулятор смартфона имеет емкость 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку на мозности 18 Вт через порт USB-C. На задней панели расположен сканер отпечатка пальца.
Квадрокамера Redmi 9 имеет четыре объектива: стандартный (13 Мп), широкоугольный (8 Мп), макро (5 Мп) и сенсор глубины (2 Мп). Поддерживается режимы HDR и портретный, а также запист видео FullHD с частотой 30 кадров в секунду.
Слот для SIM-карт позволяет одновременно установить две SIM-карты и карту памяти, присутствует модуль NFC, а также разъем для наушников.
Старшая версия Redmi 9 будет доступна по цене 13990 рублей.