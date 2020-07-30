В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi с NFC. Цена

Xiaomi привезла в Россию бюджетный смартфон Redmi 9, который стал самым дешевым мобильным аппаратом компании, оснащенным модулем NFC.

Redmi 9. Фото: Xiaomi

До этого лидерство принадлежало прошлогоднему Redmi Note 8T, который официально продается по цене 13990 рублей за базовую версию (3/32 Гб). Новый Redmi 9 доступен по цене от 11990 рублей (на старте продаж Xiaomi предлагает скидки до 1000 рублей). У "серовозов", как свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета", цены на Redmi 9 также ниже.

Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру 8 Мп и работает на процессоре MediaTek Helio G85. Объем памяти составляет 3/32 и 4/64 Гб в зависимости от модификации.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку на мозности 18 Вт через порт USB-C. На задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

Квадрокамера Redmi 9 имеет четыре объектива: стандартный (13 Мп), широкоугольный (8 Мп), макро (5 Мп) и сенсор глубины (2 Мп). Поддерживается режимы HDR и портретный, а также запист видео FullHD с частотой 30 кадров в секунду.

Слот для SIM-карт позволяет одновременно установить две SIM-карты и карту памяти, присутствует модуль NFC, а также разъем для наушников.

Старшая версия Redmi 9 будет доступна по цене 13990 рублей.