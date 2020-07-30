В СК появится подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

Новое подразделение в самое ближайшее время появится в Следственном комитете. По указанию Александра Бастрыкина создается специальный отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

- Исследования показали, что в последние годы растет обеспокоенность населения проблемами экологии - загрязненностью окружающей среды, почвы и воздуха. Практика свидетельствует о том, что в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. Экологические последствия негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию, - объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Надо сказать, что такие преступления в СК расследовали и раньше. Петренко говорит, что в СК России уже есть специалисты, имеющие большой опыт расследования "экологических" преступлений.

В СК утверждают, что объединение в одно подразделение таких специалистов позволит "консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде, либо здоровью людей".

Петренко утверждает, что недавно созданный судебно-экспертный центр Следственного комитета России позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам, позволяющие следствию "делать выводы об обстоятельствах произошедшего".