В США разгорелся конфликт между властями и технологическими гигантами

В среду вызванные на слушания в комитет палаты представителей руководители Facebook, Amazon, Apple и Google подверглись резкой критике за монополизм в интернете. Главы некоторых крупнейших мировых технологических компаний предстали перед законодателями Вашингтона, чтобы защитить свои фирмы от заявлений, что они злоупотребляют своей властью с целью подавить конкурентов, отмечает ВВС.

Вот уже 13 месяцев законодатели проводят расследование, главная цель которого определить, злоупотребляли ли четыре техногиганта своей властью и доминированием на онлайн-рынке. Это расследование может привести к громким судебным процессам, большим штрафам или гораздо более серьезным последствиям для самых богатых корпораций в мире.

Проводивший слушания Дэвид Сициллин, демократ, возглавляющий антимонопольный комитет американского конгресса, сказал, что расследование законодателей показало, что онлайн-платформы "использовали свою власть разрушительными и вредными способами".

В частности, у Amazon якобы есть внутренний конфликт интересов, поскольку он принимает заявки продавцов и конкурирует с ними, предлагая аналогичные продукты. Такая практика также стала объектом пристального внимания со стороны европейских регуляторов, отметил конгрессмен, призвав коллег "принять решительные меры". Подробный отчет с обвинениями в отношении четырех технологических платформ и рекомендациями, как урезать их доминирование в интернете, может быть выпущен к концу лета или в начале осени.

На слушаниях законодатели обвинили Google в краже контента, созданного более мелкими фирмами, такими как Yelp, чтобы удержать пользователей на своих собственных веб-страницах. Конгрессмены заявили о том, что Amazon "некорректно обращается" с продавцами на своем сайте, а также посчитали монополизмом приобретение компанией Facebook таких конкурентов, как Instagram и Apple's App Store.

Цукерберг ответил, что Instagram в то время был крошечным приложением для обмена фотографиями, а не явлением в социальных сетях. В ответ Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon, Сундар Пичаи из Google и Тим Кук из Apple, чьи компании имеют общую рыночную стоимость около 5 триллионов долларов, заявили, что они не сделали ничего противозаконного.

В частности, глава Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос сказал, что Америке и мировому сообществу "нужны крупные" фирмы. А руководители Facebook, Apple и Google заявили, что их компании стимулировали инновации. По мнению руководителей корпораций, некоторые недоброжелатели хотят, чтобы эти фирмы распались.

В свою очередь, республиканец Джим Джордан обвинил компании в том, что они мешают консерваторам общаться со своими сторонниками. Джордан настаивал на том, что Google намерен помочь бывшему вице-президенту США Джо Байдену, предполагаемому кандидату в президенты от демократов, победить на выборах главы государства в ноябре. "Мы поддерживаем обе избирательные кампании. Мы подходим к нашей работе беспартийно", - ответил Пичаи. Слушания продолжались более пяти часов. Как отмечает Reuters, происходящее вызвало едкие комментарии в сети.