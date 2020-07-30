Врач назвал самые первые признаки онкологии

Онкология во всем мире стабильно занимает второе месту по количеству смертельных исходов от недуга, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

Медики уверяют, что внимательное отношение к своему организму зачастую позволяет вовремя распознать патологию и обеспечить долгую жизнь.

- Онкология уносит много жизней, в частности, и среди людей до 45 лет. Поэтому нужно уметь распознавать первые признаки, которые могут сигнализировать о данной проблеме, - отметил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин в интервью aif.ru.

Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.

Обратить внимание также следует на различные уплотнения, нарушение пищеварения, затруднение глотания, изменение внешнего вида родинок и бородавок, затяжной кашель и осиплость голоса.