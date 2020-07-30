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30.07.2020 17:54
Рубрика: Общество

Всемирный фонд дикой природы призвал россиян не покупать лишнего

Текст: Татьяна Карабут
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России с 30 июля запустил кампанию, приуроченную ко Дню экологического долга, сообщили в фонде. Там напомнили, что в этом году он наступит 22 августа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с этим WWF призвал россиян бережно относиться к ресурсам планеты и не покупать лишнего, а при выборе товаров обращать внимание на экомаркировки - знаки, которые рассказывают, что продукт был создан с заботой о природе.

Фото: iStock
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"Есть значки, которые информируют о том, что производитель старается сократить свое воздействие на морские экосистемы, другие - что продукт или его упаковка произведены с заботой о лесах. Третьи - что при производстве использовались энергоэффективные технологии, а значит, в атмосферу выброшено меньше парниковых газов и т.п. Экомаркировок сегодня великое множество. К сожалению, среди них есть те, что лишь имитируют заботу о природе", - рассказал директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко.

По его словам, излишнее потребление приводит к тому, что человечеству нужно больше площадей под сельское хозяйство, больше воды и энергии. Это приводит к истощению, опустыниванию почв, снижению численности популяций диких животных, в том числе редких.

День экологического долга наступает, когда ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, заканчиваются, и мы начинаем жить в долг, используя природные блага "в кредит". Расчетом даты Дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN). Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться. Чем раньше наступает День экологического долга, тем долг людей планете больше, и наоборот - чем позднее наступает эта дата, тем "кредит" - меньше.

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В этом году День экодолга из-за пандемии значительно отодвинулась. Однако в WWF подчеркивают, это вынужденная мера сокращения потребления. Она не даст устойчивого результата, а лишь усугубит проблему. Более того, экономический спад из-за пандемии может вызвать целый ряд экологических послаблений для промышленных, добывающих и транспортных компаний. А это значит, что долг человечества перед планетой будет расти еще быстрее, считают в WWF.

Общество Экология

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