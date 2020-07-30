ВВП Германии во втором квартале рухнул на 11,7% в годовом выражении

ВВП Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 11,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Отмечается также, что к предыдущему кварталу немецкая экономика сократилась на 10,1%. Это максимальный спад с начала учета показателя.

Destatis зафиксировало резкое падение экспорта и импорта товаров, услуг и потребительских расходов. В то же время государственные расходы увеличились.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за второй квартал опубликуют 25 августа.