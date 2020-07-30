ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента

ВВП США во втором квартале сократился на рекордные 32,9 процента в годовом выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Такого спада американская экономика не видела с 1947 года.

При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя на 34,1 процента​​​.

"Снижение ВВП во втором квартале отражает ответ на COVID-19, так как изданные в марте и апреле распоряжения "оставайтесь дома" были частично отменены в некоторых районах страны в мае и июне, и правительственные вспомогательные выплаты, связанные с пандемией, были получены домашними хозяйствами и предприятиями", - говорится в сообщении бюро.

Как отмечает агентство Bloomberg, из-за подобного спада, который является результатом неспособности Штатов сдержать распространение коронавируса, экономика страны будет восстанавливаться гораздо медленнее, чем в государствах, добившихся на этом поприще больших успехов.