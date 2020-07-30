30 июля на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принято решение предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отсрочку до 15 августа по выплате денежного штрафа в размере 6,31 млн долларов.

У чемпионки мира Анжелики Сидоровой и других звезд сборной России снова появился шанс сразиться за место на большом пьедестале. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Решение на специальной пресс-конференции озвучил президент World Athletics двукратный (1980, 1984) олимпийский чемпион в беге на 1500 метров британец Себастьян Коу.

Напомним,что возобновлению и без того затянувшегося сверх меры процесса восстановления ВФЛА в международных правах, которых она лишена из-за многочисленных нарушений российскими мастерами "королевы спорта" антидопингового законодательства, препятствовала неуплата штрафа - базовые 5 млн долларов плюс еще 1,31 млн в качестве компенсации издержек World Athletics на расследование дел.

Ранее обозначенный дедлайн отправки средств 1 июля нашей стороне по объективным причинам соблюсти не удалось, отечественным легкоатлетам грозило в минувший четверг самое страшное - окончательное и полное отлучение от каких-либо международных стартов, пусть даже и в статусе "нейтрального спортсмена". Трудно даже представить, какой разрушительной силы был бы это удар по карьерам и судьбам наших звезд, чемпионов мира Марии Ласицкене (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (барьерный бег), Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), молодых и перспективных атлетов, у которых большие победы и завоеванные в честной борьбе медали различного достоинства еще впереди.

Так что решение WA пока можно считать нашей локальной дипломатической победой. Скорее всего, здесь основным аргументом стала вовсе не "челобитная" ВФЛА с сетованием на отсутствие денежных средств в необходимом объеме, а письмо от куда более надежного гаранта министра спорта РФ Олега Матыцина, в котором он обещал выплату штрафа строго до 15 августа 2020 года включительно, а еще более конкретнее - до закрытия в этот день банковского учреждения в Княжестве Монако.

Теперь, как только деньги упадут на счет WA, до десяти российских спортсменов снова получат право в нейтральном статусе выступать на соревнованиях, входящих в календарь Всемирной легкоатлетической серии. Для стартов меньшей значимости численных ограничений вообще не будет.

Не позднее 31 августа специальная комиссия ВФЛА по восстановлению членства в World Athletics должна предоставить план по выполнению основных требований международной федерации, а до 30 сентября скорректировать его согласно возможным замечаниям со стороны WA.

Вообще, в теперешних условиях полного падения международного календаря в тартарары из-за пандемии коронавируса COVID-19 столь яростное "закручивание гаек" в отношении России бароном Коу и его коллегами не совсем уместно. Несмотря на наши прежние грехи, явно не тянет эта ситуация на первые пункты повесток дня заседаний совета World Athletics.

Наверное, главнее сейчас спасение легкой атлетики в целом. Из основных турниров в 2020 году будет проведен только не особо популярный у болельщиков чемпионат мира по полумарафонскому бегу в польской Гдыне. Соревнования перенесены с конца марта и состоятся в прибалтийском портовом городе 17 октября. Международная федерация неизбежно теряет выгоду от сотрудничества с крупными медиапартнерами, большими спонсорами, но продолжает упорно прессинговать российских спортсменов.