Новости

Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим 18:22
СМИ: Семак может уйти с поста главного тренера "Зенита" 18:21
На МЦД откроют 14 новых станций 18:14
ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов 18:11
На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня 17:42
Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа 17:28
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19 17:26
Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов 17:17
День Москвы может пройти без массовых торжеств 17:04
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу 16:56
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы 16:25
ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента 16:18
Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest 16:14
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала с космодрома в США 16:13
Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера 16:02
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году 15:48
Экс-депутат Рады: Майдан на Украине финансировался в том числе через Литву 15:42
СМИ: Кокорин прилетел в Москву на переговоры со "Спартаком" 15:38
Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат четыре российских авиакомпании 15:28
Новый операционный блок Спинального центра примет пациентов уже осенью 15:28
Песков заявил о противодействии санкциям Запада 15:24
Подпалый продолжит работу с ФК "Арсенал" в должности главного тренера 15:22
Зимбабве выплатит 3,5 млрд долларов компенсации белым фермерам 15:22
Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 17:15
Рубрика: Власть

Инфодемия: вторая волна

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Сергей Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре. Мэр заявил, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с COVID-19 стабильная. По словам мэра, "уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет и дальше снимать введенные в городе ограничения". Комментируя распространяемые в соцсетях слухи о закрытии Москвы на карантин с 15 сентября, Собянин заметил: "Не надо слушать слухи в интернете, это среда, которая без слухов не может существовать".

А в Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что во временном госпитале "Ленэкспо" (там содержатся инфицированные коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов) повысили тарифы на содержание пациентов и что лечение там теперь составляет 45 тысяч 815 рублей. Комитет здравоохранения заверил, что никаких "новых тарифов", да еще и специально для "Ленэкспо", установлено не было.

Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии

Это называется инфодемия - эпидемия фейковых новостей. Кажется, началась ее вторая волна. Первую мы наблюдали в феврале-марте, когда по интернету гуляли видеокадры с падающими на улицах без сознания людьми, множились сообщения, что количество инфицированных и уже умерших многократно превышает официальную статистику, что трупы свозят на тайные полигоны и сжигают. Инфекция фейка распространялась в те дни по странам и континентам, заражая страхом и паникой миллионы людей. С фейковыми сообщениями о коронавирусе тогда начали бороться даже сами соцсети. Они блокировали все сомнительные посты, просили доверять лишь официальным источникам. Озабоченность в связи с дезинформацией, распространяемой в соцсетях о коронавирусе, тогда выразила и Всемирная организация здравоохранения, призвав блогеров к сотрудничеству для предотвращения фейков. И вот опять.

Принципиальная особенность цифровой информации в ее всеохватности и одномоментности

Что ж, мир информации по сравнению с прошлым веком фантастически изменился и продолжает стремительно меняться. "Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам" - это примерно середина семидесятых. Ныне же в роли "беззубых старух" цифровые носители. Сегодня недостоверная информация может появиться практически на любом интернет-ресурсе и в любом виде СМИ, будь то радио, телевидение или печатные издания. В этих условиях распространение фейковых новостей может принимать характер эпидемии, нести угрозу мировой стабильности.

Что должен сделать потребитель информации, чтобы поверить или не поверить какому-то сообщению? Он должен задать себе несколько вопросов: кому принадлежит данное СМИ, какова его целевая аудитория, какие лица или группа лиц могут быть заинтересованы в этой публикации - и тогда все станет ясно. Хотя бывают случаи, когда сразу понятно, кем и для чего заказан фейк. Летом 2018 года в социальных сетях стали появляться фотографии "из Нигерии" с изувеченными людскими телами. Якобы там мусульмане убивали христиан. Все фото оказались фейковыми: они были сняты в других концах мира и при иных обстоятельствах. Кончилось тем, что взбешенные христиане вышли на дороги и стали убивать ни в чем не повинных мужчин-мусульман. Погибло более двадцати человек. На какую этническую аудиторию был рассчитан этой фейк? И какую цель он преследовал? Риторические вопросы.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в фейках о COVID-19

Создатели фейковых новостей, как правило, хорошие социальные психологи. Они досконально знают характерные особенности своей аудитории, ее болевые точки. В этом смысле российские дезинформаторы, наверное, мало чем отличаются от зарубежных. А вот аудитории разнятся, и, бывает, существенно. Так же, как и реалии. Приученный к абсурду российский обыватель скорее, чем, скажем, немецкий, поверит "сообщениям", что "в армию будут призывать детей с десяти лет" или что "вводится штраф за мат в телефонном разговоре". А вообще фейковые новости сегодня - одна из глобальных угроз. Они могут провоцировать опасные настроения, создавать напряжение в обществе, вызывать дестабилизацию обстановки в какой-то стране и даже целом регионе. Поэтому, помнится, в 2018 году Еврокомиссия, озабоченная предстоящими выборами в Европарламент, призвала государства - члены Евросоюза противодействовать дезинформации и представила в Брюсселе свой план под названием "Преодоление онлайн-дезинформации: европейский подход". В документе было сказано, что интернет не только увеличил объем и разнообразие доступных новостей, но и позволил распространять фейковые сообщения с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах. В том числе и с целью повлиять на выборы. По данным Еврокомиссии, за последние годы попытки дезинформации и манипуляций в Сети были зафиксированы во время выборов не менее чем в 18 странах мира.

Распространение фейковых новостей может принимать характер эпидемии

В документах Евросоюза дается определение дезинформации. Это "доказуемо неправдивая или вводящая в заблуждение информация, которую создают, представляют и распространяют с целью получения экономической выгоды или умышленного обмана общественности и которая может принести общественный вред". Обратите внимание: "ДОКАЗУЕМО неправдивая". Формулировка не позволяет бездоказательно опровергнуть сообщение, назвав его фейком. Иначе говоря, заведомо пресекает попытку цензуры. Российский закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определяет фейки примерно так же. Но необходимо следить, не трактуются ли нормы этого закона слишком вольно, не получает ли общество под видом борьбы с дезинформацией или экстремизмом банальную цензуру.

Принципиальная особенность цифровой информации в ее всеохватности и одномоментности. Именно поэтому иногда вспыхивает эпидемия фейка. И временами случается ее вторая волна.

Власть Позиция Пандемия коронавируса COVID-19 Колонка Валерия Выжутовича

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Трамп допустил перенос президентских выборов в США
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших