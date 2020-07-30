Xiaomi привезла в Россию браслет Mi Smart Band 5 за 3290 рублей. У него есть один минус

Компания Xiaomi в ходе онлайн-презентации новых продуктов представила на российском рынке умный браслет Mi Smart Band 5.

Фото: Xiaomi

Он получил 1,1-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой более 65 циферблатов. Браслет выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров, работает до 14 дней от одного заряда и умеет заряжаться без необходимости снимать ремешок.

Mi Smart Band 5 поддерживает 11 тренировок, включая пять новых - это велотренажер, эллипс, йога, гребля и скакалка. Кроме того, отслеживание частоты пульса стало на 50 процентов более точным, а трекер сна отслеживает как ночной сон, так и дневной отдых.

В браслете также появилась возможность управления камерой - нажатием кнопки можно снимать фото.

Что касается цены новинки, то она составит 3290 рублей. Купить браслет можно будет в августе у крупных офлайн-ритейлеров, в онлайн-магазине Xiaomi и на Tmall. О поддержке NFC ничего заявлено не было - это заметный минус для тех, кто хочет одновременно обзавестись браслетом нового поколения и пользоваться бесконтактными платежами - придется выбирать что-то одно. До 31 июля Xiaomi продает NFC-версию Mi Smart Band 4 за 3490 рублей вместо прежних 3990.