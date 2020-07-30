За сутки в России подтверждено 5509 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.

Москва - 678 Свердловская область - 215 Ханты-Мансийский АО - 172 Санкт-Петербург - 162 Нижегородская область - 158 Иркутская область - 148 Мурманская область - 146 Московская область - 144 Красноярский край - 141 Ростовская область - 134 Челябинская область - 119 Омская область - 119 Ямало-Ненецкий АО - 116 Хабаровский край - 116 Ставропольский край - 110 Ульяновская область - 110 Оренбургская область - 107 Алтайский край - 105 Приморский край - 104 Новосибирская область - 101 Саратовская область - 99 Краснодарский край - 98 Волгоградская область - 94 Воронежская область - 89 Тюменская область - 89 Архангельская область - 76 Кемеровская область - 73 Пермский край - 72 Сахалинская область - 67 Кировская область - 58 Республика Саха (Якутия) - 56 Томская область - 51 Пензенская область - 43 Ярославская область - 41 Чувашская Республика - 41 Ленинградская область - 40 Псковская область - 40 Республика Дагестан - 40 Белгородская область - 39 Республика Бурятия - 39 Республика Коми - 38 Республика Башкортостан - 36 Самарская область - 36 Курганская область - 36 Брянская область - 35 Республика Адыгея - 35 Астраханская область - 35 Республика Татарстан - 35 Амурская область - 35 Республика Карелия - 34 Тамбовская область - 33 Тверская область - 33 Республика Мордовия - 33 Орловская область - 32 Тульская область - 32 Республика Тыва - 32 Республика Алтай - 31 Республика Калмыкия - 28 Курская область - 27 Вологодская область - 27 Рязанская область - 26 Ивановская область - 24 Калужская область - 24 Смоленская область - 24 Республика Крым - 24 Владимирская область - 22 Камчатский край - 22 Республика Ингушетия - 21 Магаданская область - 20 Калининградская область - 19 Новгородская область - 19 Республика Марий Эл - 18 Удмуртская Республика - 18 Кабардино-Балкарская Республика - 16 Чеченская Республика - 16 Республика Хакасия - 16 Липецкая область - 14 Республика Северная Осетия - 14 Забайкальский край - 11 Карачаево-Черкесская Республика - 10 Костромская область - 9 Ненецкий АО - 5 Еврейская АО - 3 Севастополь - 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.Чукотский автономный округ - 0%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%

3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г. Севастополь - 0,3%

4. Ивановская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Дагестан - 0,4%

5. Республика Тыва, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Самарская область - 0,5% За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9322 человека: Москва - 1471

Свердловская область - 740

Нижегородская область - 511

Ямало-Ненецкий автономный округ - 509

Ханты-Мансийский автономный округ - 454

Московская область - 317

Мурманская область - 246

Алтайский край - 226

Иркутская область - 219

Воронежская область - 208

Новосибирская область - 203

Оренбургская область - 156

Архангельская область - 146

Ростовская область - 146

Костромская область - 137

Волгоградская область - 134

Омская область - 134

Хабаровский край - 130

Новгородская область - 127

Ставропольский край - 123

Кемеровская область - 122

Челябинская область - 117

Самарская область - 115

Смоленская область - 108

Тюменская область - 107

Республика Тыва - 103

Ульяновская область - 101

Республика Коми - 98

Санкт-Петербург - 93

Республика Башкортостан - 89

Ивановская область - 84

Курганская область - 84

Краснодарский край - 82

Саратовская область - 78

Республика Бурятия - 78

Красноярский край - 73

Приморский край - 69

Липецкая область - 64

Республика Калмыкия - 63

Республика Дагестан - 63

Республика Хакасия - 52

Карачаево-Черкесская Республика - 51

Томская область - 49

Курская область - 46

Астраханская область - 46

Псковская область - 42

Республика Карелия - 41

Республика Мордовия - 41

Брянская область - 40

Тульская область - 40

Удмуртская Республика - 39

Орловская область - 38

Амурская область - 38

Сахалинская область - 38

Калужская область - 36

Республика Крым - 36

Республика Чувашия - 33

Республика Северная Осетия - Алания - 31

Пензенская область - 31

Магаданская область - 31

Ярославская область - 30

Республика Алтай - 30

Забайкальский край - 29

Республика Татарстан - 27

Кировская область - 26

Кабардино-Балкарская Республика - 23

Республика Марий Эл - 23

Республика Саха (Якутия) - 23

Тамбовская область - 22

Ленинградская область - 18

Республика Ингушетия - 17

Владимирская область - 15

Пермский край - 15

Рязанская область - 13

Вологодская область - 12

Калининградская область - 12

Тверская область - 11

Республика Адыгея - 11

Камчатский край - 11

Белгородская область - 10

Чеченская Республика - 9

Севастополь - 8 За весь период выписано по выздоровлению 629 655 человек. За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом: Белгородская область - 1

Санкт-Петербург - 22

Свердловская область - 13

Москва - 12

Красноярский край - 7

Новосибирская область - 5

Владимирская область - 4

Ростовская область - 4

Иркутская область - 4

Омская область - 4

Московская область - 3

Смоленская область - 3

Тверская область - 3

Тульская область - 3

Мурманская область - 3

Ставропольский край - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Республика Коми - 2

Краснодарский край - 2

Нижегородская область - 2

Оренбургская область - 2

Самарская область - 2

Приморский край - 2

Магаданская область - 2

Ивановская область - 1

Рязанская область - 1

Ярославская область - 1

Республика Карелия - 1

Новгородская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Астраханская область - 1

Севастополь - 1

Республика Дагестан - 1

Республика Башкортостан - 1

Кировская область - 1

Саратовская область - 1

Ульяновская область - 1

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Республика Алтай - 1

Республика Хакасия - 1

Томская область - 1

Хабаровский край - 1 За весь период от коронавируса умерло 13 802 человека.