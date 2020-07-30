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30.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5509 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.
  1. Москва - 678
  2. Свердловская область - 215
  3. Ханты-Мансийский АО - 172
  4. Санкт-Петербург - 162
  5. Нижегородская область - 158
  6. Иркутская область - 148
  7. Мурманская область - 146
  8. Московская область - 144
  9. Красноярский край - 141
  10. Ростовская область - 134
  11. Челябинская область - 119
  12. Омская область - 119
  13. Ямало-Ненецкий АО - 116
  14. Хабаровский край - 116
  15. Ставропольский край - 110
  16. Ульяновская область - 110
  17. Оренбургская область - 107
  18. Алтайский край - 105
  19. Приморский край - 104
  20. Новосибирская область - 101
  21. Саратовская область - 99
  22. Краснодарский край - 98
  23. Волгоградская область - 94
  24. Воронежская область - 89
  25. Тюменская область - 89
  26. Архангельская область - 76
  27. Кемеровская область - 73
  28. Пермский край - 72
  29. Сахалинская область - 67
  30. Кировская область - 58
  31. Республика Саха (Якутия) - 56
  32. Томская область - 51
  33. Пензенская область - 43
  34. Ярославская область - 41
  35. Чувашская Республика - 41
  36. Ленинградская область - 40
  37. Псковская область - 40
  38. Республика Дагестан - 40
  39. Белгородская область - 39
  40. Республика Бурятия - 39
  41. Республика Коми - 38
  42. Республика Башкортостан - 36
  43. Самарская область - 36
  44. Курганская область - 36
  45. Брянская область - 35
  46. Республика Адыгея - 35
  47. Астраханская область - 35
  48. Республика Татарстан - 35
  49. Амурская область - 35
  50. Республика Карелия - 34
  51. Тамбовская область - 33
  52. Тверская область - 33
  53. Республика Мордовия - 33
  54. Орловская область - 32
  55. Тульская область - 32
  56. Республика Тыва - 32
  57. Республика Алтай - 31
  58. Республика Калмыкия - 28
  59. Курская область - 27
  60. Вологодская область - 27
  61. Рязанская область - 26
  62. Ивановская область - 24
  63. Калужская область - 24
  64. Смоленская область - 24
  65. Республика Крым - 24
  66. Владимирская область - 22
  67. Камчатский край - 22
  68. Республика Ингушетия - 21
  69. Магаданская область - 20
  70. Калининградская область - 19
  71. Новгородская область - 19
  72. Республика Марий Эл - 18
  73. Удмуртская Республика - 18
  74. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  75. Чеченская Республика - 16
  76. Республика Хакасия - 16
  77. Липецкая область - 14
  78. Республика Северная Осетия - 14
  79. Забайкальский край - 11
  80. Карачаево-Черкесская Республика - 10
  81. Костромская область - 9
  82. Ненецкий АО - 5
  83. Еврейская АО - 3
  84. Севастополь - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1.Чукотский автономный округ - 0%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%
  • 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г. Севастополь - 0,3%
  • 4. Ивановская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Дагестан - 0,4%
  • 5. Республика Тыва, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Самарская область - 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9322 человека:
  • Москва - 1471
  • Свердловская область - 740
  • Нижегородская область - 511
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 509
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 454
  • Московская область - 317
  • Мурманская область - 246
  • Алтайский край - 226
  • Иркутская область - 219
  • Воронежская область - 208
  • Новосибирская область - 203
  • Оренбургская область - 156
  • Архангельская область - 146
  • Ростовская область - 146
  • Костромская область - 137
  • Волгоградская область - 134
  • Омская область - 134
  • Хабаровский край - 130
  • Новгородская область - 127
  • Ставропольский край - 123
  • Кемеровская область - 122
  • Челябинская область - 117
  • Самарская область - 115
  • Смоленская область - 108
  • Тюменская область - 107
  • Республика Тыва - 103
  • Ульяновская область - 101
  • Республика Коми - 98
  • Санкт-Петербург - 93
  • Республика Башкортостан - 89
  • Ивановская область - 84
  • Курганская область - 84
  • Краснодарский край - 82
  • Саратовская область - 78
  • Республика Бурятия - 78
  • Красноярский край - 73
  • Приморский край - 69
  • Липецкая область - 64
  • Республика Калмыкия - 63
  • Республика Дагестан - 63
  • Республика Хакасия - 52
  • Карачаево-Черкесская Республика - 51
  • Томская область - 49
  • Курская область - 46
  • Астраханская область - 46
  • Псковская область - 42
  • Республика Карелия - 41
  • Республика Мордовия - 41
  • Брянская область - 40
  • Тульская область - 40
  • Удмуртская Республика - 39
  • Орловская область - 38
  • Амурская область - 38
  • Сахалинская область - 38
  • Калужская область - 36
  • Республика Крым - 36
  • Республика Чувашия - 33
  • Республика Северная Осетия - Алания - 31
  • Пензенская область - 31
  • Магаданская область - 31
  • Ярославская область - 30
  • Республика Алтай - 30
  • Забайкальский край - 29
  • Республика Татарстан - 27
  • Кировская область - 26
  • Кабардино-Балкарская Республика - 23
  • Республика Марий Эл - 23
  • Республика Саха (Якутия) - 23
  • Тамбовская область - 22
  • Ленинградская область - 18
  • Республика Ингушетия - 17
  • Владимирская область - 15
  • Пермский край - 15
  • Рязанская область - 13
  • Вологодская область - 12
  • Калининградская область - 12
  • Тверская область - 11
  • Республика Адыгея - 11
  • Камчатский край - 11
  • Белгородская область - 10
  • Чеченская Республика - 9
  • Севастополь - 8

За весь период выписано по выздоровлению 629 655 человек.

За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом:
  • Белгородская область - 1
  • Санкт-Петербург - 22
  • Свердловская область - 13
  • Москва - 12
  • Красноярский край - 7
  • Новосибирская область - 5
  • Владимирская область - 4
  • Ростовская область - 4
  • Иркутская область - 4
  • Омская область - 4
  • Московская область - 3
  • Смоленская область - 3
  • Тверская область - 3
  • Тульская область - 3
  • Мурманская область - 3
  • Ставропольский край - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Республика Коми - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Нижегородская область - 2
  • Оренбургская область - 2
  • Самарская область - 2
  • Приморский край - 2
  • Магаданская область - 2
  • Ивановская область - 1
  • Рязанская область - 1
  • Ярославская область - 1
  • Республика Карелия - 1
  • Новгородская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Астраханская область - 1
  • Севастополь - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Республика Башкортостан - 1
  • Кировская область - 1
  • Саратовская область - 1
  • Ульяновская область - 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Республика Алтай - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Томская область - 1
  • Хабаровский край - 1

За весь период от коронавируса умерло 13 802 человека.

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