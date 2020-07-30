За сутки в России подтверждено 5509 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.
- Москва - 678
- Свердловская область - 215
- Ханты-Мансийский АО - 172
- Санкт-Петербург - 162
- Нижегородская область - 158
- Иркутская область - 148
- Мурманская область - 146
- Московская область - 144
- Красноярский край - 141
- Ростовская область - 134
- Челябинская область - 119
- Омская область - 119
- Ямало-Ненецкий АО - 116
- Хабаровский край - 116
- Ставропольский край - 110
- Ульяновская область - 110
- Оренбургская область - 107
- Алтайский край - 105
- Приморский край - 104
- Новосибирская область - 101
- Саратовская область - 99
- Краснодарский край - 98
- Волгоградская область - 94
- Воронежская область - 89
- Тюменская область - 89
- Архангельская область - 76
- Кемеровская область - 73
- Пермский край - 72
- Сахалинская область - 67
- Кировская область - 58
- Республика Саха (Якутия) - 56
- Томская область - 51
- Пензенская область - 43
- Ярославская область - 41
- Чувашская Республика - 41
- Ленинградская область - 40
- Псковская область - 40
- Республика Дагестан - 40
- Белгородская область - 39
- Республика Бурятия - 39
- Республика Коми - 38
- Республика Башкортостан - 36
- Самарская область - 36
- Курганская область - 36
- Брянская область - 35
- Республика Адыгея - 35
- Астраханская область - 35
- Республика Татарстан - 35
- Амурская область - 35
- Республика Карелия - 34
- Тамбовская область - 33
- Тверская область - 33
- Республика Мордовия - 33
- Орловская область - 32
- Тульская область - 32
- Республика Тыва - 32
- Республика Алтай - 31
- Республика Калмыкия - 28
- Курская область - 27
- Вологодская область - 27
- Рязанская область - 26
- Ивановская область - 24
- Калужская область - 24
- Смоленская область - 24
- Республика Крым - 24
- Владимирская область - 22
- Камчатский край - 22
- Республика Ингушетия - 21
- Магаданская область - 20
- Калининградская область - 19
- Новгородская область - 19
- Республика Марий Эл - 18
- Удмуртская Республика - 18
- Кабардино-Балкарская Республика - 16
- Чеченская Республика - 16
- Республика Хакасия - 16
- Липецкая область - 14
- Республика Северная Осетия - 14
- Забайкальский край - 11
- Карачаево-Черкесская Республика - 10
- Костромская область - 9
- Ненецкий АО - 5
- Еврейская АО - 3
- Севастополь - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1.Чукотский автономный округ - 0%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%
- 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, г. Севастополь - 0,3%
- 4. Ивановская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Владимирская область, Костромская область, Республика Дагестан - 0,4%
- 5. Республика Тыва, Новгородская область, Брянская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Самарская область - 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9322 человека:
- Москва - 1471
- Свердловская область - 740
- Нижегородская область - 511
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 509
- Ханты-Мансийский автономный округ - 454
- Московская область - 317
- Мурманская область - 246
- Алтайский край - 226
- Иркутская область - 219
- Воронежская область - 208
- Новосибирская область - 203
- Оренбургская область - 156
- Архангельская область - 146
- Ростовская область - 146
- Костромская область - 137
- Волгоградская область - 134
- Омская область - 134
- Хабаровский край - 130
- Новгородская область - 127
- Ставропольский край - 123
- Кемеровская область - 122
- Челябинская область - 117
- Самарская область - 115
- Смоленская область - 108
- Тюменская область - 107
- Республика Тыва - 103
- Ульяновская область - 101
- Республика Коми - 98
- Санкт-Петербург - 93
- Республика Башкортостан - 89
- Ивановская область - 84
- Курганская область - 84
- Краснодарский край - 82
- Саратовская область - 78
- Республика Бурятия - 78
- Красноярский край - 73
- Приморский край - 69
- Липецкая область - 64
- Республика Калмыкия - 63
- Республика Дагестан - 63
- Республика Хакасия - 52
- Карачаево-Черкесская Республика - 51
- Томская область - 49
- Курская область - 46
- Астраханская область - 46
- Псковская область - 42
- Республика Карелия - 41
- Республика Мордовия - 41
- Брянская область - 40
- Тульская область - 40
- Удмуртская Республика - 39
- Орловская область - 38
- Амурская область - 38
- Сахалинская область - 38
- Калужская область - 36
- Республика Крым - 36
- Республика Чувашия - 33
- Республика Северная Осетия - Алания - 31
- Пензенская область - 31
- Магаданская область - 31
- Ярославская область - 30
- Республика Алтай - 30
- Забайкальский край - 29
- Республика Татарстан - 27
- Кировская область - 26
- Кабардино-Балкарская Республика - 23
- Республика Марий Эл - 23
- Республика Саха (Якутия) - 23
- Тамбовская область - 22
- Ленинградская область - 18
- Республика Ингушетия - 17
- Владимирская область - 15
- Пермский край - 15
- Рязанская область - 13
- Вологодская область - 12
- Калининградская область - 12
- Тверская область - 11
- Республика Адыгея - 11
- Камчатский край - 11
- Белгородская область - 10
- Чеченская Республика - 9
- Севастополь - 8
За весь период выписано по выздоровлению 629 655 человек.
За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом:
- Белгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 22
- Свердловская область - 13
- Москва - 12
- Красноярский край - 7
- Новосибирская область - 5
- Владимирская область - 4
- Ростовская область - 4
- Иркутская область - 4
- Омская область - 4
- Московская область - 3
- Смоленская область - 3
- Тверская область - 3
- Тульская область - 3
- Мурманская область - 3
- Ставропольский край - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Республика Коми - 2
- Краснодарский край - 2
- Нижегородская область - 2
- Оренбургская область - 2
- Самарская область - 2
- Приморский край - 2
- Магаданская область - 2
- Ивановская область - 1
- Рязанская область - 1
- Ярославская область - 1
- Республика Карелия - 1
- Новгородская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Астраханская область - 1
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Кировская область - 1
- Саратовская область - 1
- Ульяновская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
- Республика Хакасия - 1
- Томская область - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период от коронавируса умерло 13 802 человека.