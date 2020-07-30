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30.07.2020 18:57
Рубрика: Экономика

Завершается прием заявлений на субсидии

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
До 15 августа включительно бизнесу нужно успеть подать заявку на субсидию в размере 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19. Эти деньги частично позволят покрыть расходы на покупку медицинских масок, перчаток, градусников, средств дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Субсидия доступна малым и средним предпринимателям в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). В них заняты 1,8 млн человек.

Заявления подаются по почте, через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России. Среди требований - недоимка по налогам и страховым взносам не должна была превышать 3 тыс. рублей на 1 июня. Откажут в субсидии тем, кто проходит процедуру ликвидации или банкротства.

Субсидии предоставляются единоразово на безвозмездной основе. Прием заявлений на их получение стартовал с 15 июля. Срок рассмотрения не превышает трех дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Количество работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд РФ, напоминают в минэкономразвития. Деньги перечисляются на счет, указанный в заявлении на субсидию.

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Субсидии уже одобрены 186,7 тыс. заявителей с охватом 867,4 тыс. работников, сообщили "РГ" в пресс-службе ФНС. Сумма поддержки составит 8,4 млрд рублей. Соответствующие реестры на перечисление субсидии налоговая служба передала в Федеральное казначейство.

Всего в ФНС поступило 234,1 тыс. заявлений на субсидии в отношении 2,2 млн работников на сумму более 17 млрд рублей. "Из них удовлетворяют критериям получения субсидии примерно 190 тыс. заявителей (81% от всего объема поданных заявок)", - уточнили в ведомстве.

По решению правительства РФ на субсидии выделено 20 млрд рублей. Всего такой мерой смогут воспользоваться около 500 тыс. малых и средних предпринимателей и СОНКО.

Экономика Бизнес Вступают в силу в августе 2020 года

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