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30.07.2020 12:13
Рубрика: В мире

Жертвы Холокоста потребовали компенсации от Меркель

Текст: Александр Саможнев
В письме к канцлеру Ангеле Меркель голландские жертвы Холокоста потребовали компенсации за транспортировку в немецкие лагеря смерти во время нацистского режима. "Германия должна взять на себя ответственность и пойти на финансовые уступки пострадавшим", - говорится в документе.

Авторы письма отмечают, что с 1941 по 1944 годы 107 тысяч евреев были депортированы из Нидерландов в немецкие лагеря смерти. В живых остались лишь пять тысяч человек. Евреи сами оплачивали дорогу "в ад" из расчета 4 пфеннига за километр на взрослого и 2 пфеннига за ребенка. Перевозка в скотном вагоне приравнивалась к третьему классу. Истребление еврейского населения было циничной бизнес-моделью Немецкого рейхсбана (Reichsbahn), который, по некоторым оценкам, заработал на этом сотни миллионов рейхсмарок.

Фото: РИА Новости
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"С этой несправедливостью никогда ничего не происходило. Людей перевозили в вагонах для скота, многие задыхались, это было ужасно", - цитирует Spiegel online пережившего Холокост 84-летнего Сало Мюллера, родители которого погибли в концентрационном лагере Аушвиц. От имени других пострадавших в Нидерландах он требует теперь от Германии компенсации. Именно Мюллеру удалось истребовать в прошлом году от Голландских железных дорог около 50 миллионов евро жертвам национал-социализма.

Требования Мюллера, по всей вероятности, будет трудно выполнить, полагают эксперты. Исторически факты представляются неоспоримыми, но юридически дело выглядит намного сложнее. Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) не являются правопреемником имперских железнодорожных линий Reichsbahn. Возникает вопрос, к кому следует обратить иск. "Это федеральная немецкая ответственность", - уверенно отвечает адвокат Мюллера из Амстердама Аксель Хагедорн.

После того, как голландцы заплатили жертвам Холокоста, давление на Германию усиливается. Но на кону стоит многое. Признание Берлином требований пострадавших от нацистов в Нидерландах может создать прецедент для преследований лиц из других стран.

В мире Европа Германия В мире Европа Нидерланды Мир помнит о Холокосте

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