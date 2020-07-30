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30.07.2020 15:22
Рубрика: В мире

Зимбабве выплатит 3,5 млрд долларов компенсации белым фермерам

Текст: Константин Волков
Власти Зимбабве объявили, что готовы выплатить белым фермерам 3,5 миллиарда долларов компенсации за инфраструктуру, которая была у них изъята в ходе экспроприации земель в эпоху правления президента Роберта Мугабе земли, сообщает Reuter's.

Однако ситуация осложняется тем, что в казне нет денег. Поэтому для выплаты компенсаций станут выпускать специальные облигации. Кроме того, правительство страны вместе с белыми фермерами обратятся к международным донорам с просьбой о помощи.

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Предполагается, что 50 процентов компенсации фермеры получат через год, а остальное - в течение пяти лет. При этом остается неясным, о каких суммах может идти речь. Также непонятно, хватит ли средств на всех. Власти уже заявили, что будут отдавать приоритет пожилым.

Как заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, таким образом Хараре надеется наладить отношения с Западом.

Во время правления Мугабе (1980 - 2017 годы) в Зимбабве было насильственно выселены 4,5 тысячи белых фермеров (знаменитый "черный передел"). Отобранные у них земли распределили между примерно 300 тысячами человек зимбабвийской бедноты. Это привело к резкому спаду промышленности, сильно завязанной на сельскохозяйственную продукцию. "Черный передел" прошел в 2000 - 2002 годахи привел к тому, что 90 процентов белых фермеров покинули страну в страхе за свои жизни, а международное сообщество, в первую очередь Великобритания (Зимбабве до 1980 года была британской колонией и называлась Южная Родезия) фактически прекратили финансовую помощь стране. При этом в течение 1980-1997 годов Лондон перечислил правительству Мугабе в общей сложности 44 миллиона фунтов именно для выкупа земель. Однако в 1997 году британское правительство Тони Блэра в одностороннем порядке отказалось от выплат, заявив, что выделяемые средства используются властями Зимбабве на личные нужды. Также Лондон отметил, что не чувствует себя обязанным перед белыми фермерами и "не принимает ссылок на бывшие колониальные интересы".

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