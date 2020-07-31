Исследование: Ботокс может оказать антидепрессивный эффект

Процедура ботокса может оказывать антидепрессивное действие, причем, независимо от того, в какое место сделан укол. К такому выводу пришли ученые после анализа побочных эффектов у более 45 тысяч пациентов, которым делали его инъекции. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Изначально ботокс применялся для лечения мышечных спазмов (тиков) лица, потом его стали использовать в косметологии для разглаживания морщин. Последние исследования показали, что препарат оказывает легкое антидепрессивное действие. Существует гипотеза, что разглаживание морщин, которые появляются из-за негативных эмоций, приводит к мимической обратной связи: человек, который не выражает негативные эмоции, реже их чувствует.

Насколько такое объяснение соответствует действительности, решила выяснить команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего во главе с Тиграном Макунцем.

Исследователи поставили перед собой задачу проверить, зависят ли антидепрессивные свойства ботокса от места инъекции. Были проанализированы данные о побочных эффектах более 45 тысяч пациентов, которым кололи ботокс в целях косметологии, а также лечения лицевых тиков, повышенного слюноотделения и недержания мочи. В зависимости от показаний к применению препарата, была подобрана контрольная группа с такими же показаниями, но другим методом лечения.

У участников эксперимента, которым вводили ботокс, депрессию или депрессивные симптомы диагностировали на 40 - 88 процентов реже, чем контрольным группам, вне зависимости от места уколов.

Так как антидепрессивный эффект ботокса фиксировался независимо от места введения препарата, его вряд ли можно объяснить мимической обратной связью. Авторы исследования считают, что есть более реальные причины. При больших дозировках ботокс на самом деле воздействует на центральную нервную систему напрямую - отделы мозга, отвечающие за наше настроение.

Кроме того, он уменьшает мышечное напряжение, которое также часто связывают с депрессией. Третья версия: в некоторых случаях препарат может влиять на первопричину возникновения депрессии - хроническое заболевание и снимать его симптомы.

Чтобы сделать окончательный вывод, ученым нужно провести дополнительные исследования.