Apple перенесла дату презентации новых iPhone

Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного. Об этом сообщил главный финансовый директор компании Лука Маэстри в ходе телеконференции с инвесторами.

Обычно компания представляет линейку новых моделей в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца, пишет ТАСС. В 2020 году, по словам Маэстри, ожидается, что поставки начнутся "несколькими неделями позже".

Ранее газета The Wall Street Journal уже сообщала, что из-за пандемии коронавируса Apple намерена отложить примерно на месяц запланированное на начало лета увеличение объемов производства новых моделей iPhone.