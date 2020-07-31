Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов

Как уточняется, банковские структуры хотят получить право списывать средства за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновленную информацию. Отмечается, что данная инициатива рассматривается исключительно в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ, как механизм по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.

По мнению авторов инициативы, данное положение позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам - предотвратить мошенничества со "спящими счетами".

"Изменения позволят кредитной организации получать деньги за уже оказанные услуги - ведение счета и выдачу кредита. У клиента не будет формироваться задолженность и начисляться штрафные санкции", приводится в материале мнение поддержавшего инициативу банка ЮниКредит. В других банках отметили, что "таким образом получится бороться с мошенниками, которые используют "спящие счета" для сомнительных операций" и "изменения не несут риска отмывания денег".

Напомним, что согласно антиотмывочному закону, финансово-кредитные учреждения должны ежегодно обновлять сведения о клиентах, и не терять своей актуальности на момент проведения операции.