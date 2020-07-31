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31.07.2020 09:56
Рубрика: Экономика

Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов

Текст: Светлана Ментюкова
Российские банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Об этом сообщают "Известия", по данным которых, соответствующая инициатива подготовлена в Абсолют Банке и поддержана в РСХБ, ПСБ, в "ЮниКредите", в Росбанке и в "Зените".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточняется, банковские структуры хотят получить право списывать средства за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновленную информацию. Отмечается, что данная инициатива рассматривается исключительно в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ, как механизм по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.

Фото: iStock
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По мнению авторов инициативы, данное положение позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам - предотвратить мошенничества со "спящими счетами".

"Изменения позволят кредитной организации получать деньги за уже оказанные услуги - ведение счета и выдачу кредита. У клиента не будет формироваться задолженность и начисляться штрафные санкции", приводится в материале мнение поддержавшего инициативу банка ЮниКредит. В других банках отметили, что "таким образом получится бороться с мошенниками, которые используют "спящие счета" для сомнительных операций" и "изменения не несут риска отмывания денег".

Напомним, что согласно антиотмывочному закону, финансово-кредитные учреждения должны ежегодно обновлять сведения о клиентах, и не терять своей актуальности на момент проведения операции.

Экономика Финансы Банки Рынок кредитования

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