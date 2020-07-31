"Барселона" представила черный комплект формы на следующий сезон

"Барселона" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2020/2021 годов. В третий раз в истории каталонский клуб сделал выбор в пользу черного цвета.

При этом все остальные части - вставки, эмблема, логотипы спонсоров и воротник - золотого цвета.

В прошлом сезоне каталонцы уступили "Реалу" в борьбе за чемпионский титул. Команда набрала 82 очка, отстав от мадридского "Реала" на 5 баллов.

В розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" продолжает борьбу за главный приз - до пандемии коронавируса в первом матче 1/8 финала футболисты сыграли в гостях с "Наполи" вничью со счетом 1:1. Ответная встреча, как и все заключительные игры главного еврокубка, пройдет в августе.