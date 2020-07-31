Беларусь направляет троих миротворцев в миссию ООН в Ливане

В состав итальянского контингента миссии временных сил ООН включены белорусские миротворцы. 2 августа, уточняет военное ведомство РБ, трое военнослужащих отправятся в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в этой стране.

Судя по данным из военных источников, два человека будут проходить службу в штабе сектора "Запад" на должностях специалистов в составе итальянского контингента, а третий военнослужащий командируется на плановую замену белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.

Перед отправкой все они прошли инструктаж в департаменте международного военного сотрудничества Минобороны. Как пояснили в министерстве, белорусские военнослужащие направляются в состав итальянского контингента миссии впервые.

"Это стало возможным благодаря подписанию в октябре 2019 года технического соглашения между министерствами обороны Беларуси и Италии о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане", - напомнили в оборонном ведомстве.