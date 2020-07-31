ЦБ решил изменить критерии системной значимости банков

Банк России решил включить в методику определения перечня системно значимых кредитных организаций критерий международной активности - объем средств, привлеченных банком от нерезидентов и предоставленных нерезидентам. Вес этих показателей в конечном результате составит 10%.

В связи с включением нового "весового" критерия ЦБ перераспределит веса других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц).

Проект изменений об этом в свое указание 2015 года Банк России опубликовал для общественного обсуждения.

Банк России планирует применять обновленную методику с 2021 года. При этом предполагается, что все действующие СЗКО после изменения методики останутся в перечне. Сейчас в нем 11 кредитных организаций, на их долю приходится более 60% активов банковского сектора.

К системно значимым банкам применяется более жесткое регулирование, надзор за ними в ЦБ осуществляет отдельный департамент. Традиционно считается, что риск банкротства системно значимых банков минимален - в случае проблем ЦБ всегда окажет им поддержку, а в крайнем случае отправит банк на санацию.