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Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на гостиницы в августе

Текст: Евгений Гайва
Цены на размещение в гостиницах на южных курортах России в августе этого года будут на четверть выше, чем в том же месяце в 2019 году, рассказал "Российской газете" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Однако основное повышение уже произошло, так что в августе туристы серьезного изменения цен не заметят.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Отели в Краснодарском крае и в Крыму в июле уже в среднем повысили цены от 10 до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе цены стабилизируются", - сказал Ламшин. Цены повысили большинство гостиниц и санаториев в южной курортной зоне, за небольшим исключением, добавил он.

Фото: iStock
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Санаторно-курортные и гостиничные предприятия понесли большие потери из-за простоя в момент действия ограничений. Помимо этого были выполнены рекомендации Роспотребнадзора по безопасности, что тоже повлекло дополнительные расходы. "Для многих отелей это вылилось в миллионы и даже десятки миллионов рублей, если говорить о крупных предприятиях", - пояснил Ламшин.

Сейчас загрузка отелей и санаториев в Краснодарском крае и на черноморском побережье Крыма составляет от 70 до 100%. На таком же уровне она может сохраниться до конца сентября. Потому и цены в этом году будут в сентябре держаться на уровне лета. А с октября начнется сезонное снижение стоимости размещения.

А вот по другим направлениям, где заполняемость в среднем сейчас составляет около 15-20%, особенно в городах, гостиницы не повышали цены. "Те отели, которые ориентировались на иностранцев, стоят пустые. Также почти пустые стоят гостиницы, рассчитанные на автобусные туры", - пояснил эксперт.

В некоторых случаях гостиницы даже снизили цены, чтобы хоть как-то привлечь гостей. Но затем им придется долго восстанавливать цены до прежнего уровня, добавил он.

Экономика Туризм

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