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31.07.2020 17:37
Рубрика: Общество

Врачи пересмотрели данные о переносе коронавируса детьми

Текст: Ольга Орлова

Дети оказались более активными переносчиками вируса SARS-CoV-2 по сравнению со взрослыми. Организм детей до пяти лет вырабатывает даже больше вирусных частиц.

Фото: iStock
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К такому выводу пришли ученые из США в результате своего исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Pediatrics.

Актуальность этого исследования вызвана приближающимся школьным сезоном. Ученые вновь вернулись к теме заражения детей. Раньше были обнародованы сведения о том, что детей практически "не берет" новая вирусная инфекция, а в случае заражения они переносят болезнь легче взрослых.

Ученые исследовали образцы мокроты 145 пациентов, обратившихся в больницу с признаками вирусной инфекции. Образцы были взяты как у младенцев до года, так и у пожилых людей 65 лет, и были разделены на три группы по возрастному принципу.

Затем с помощью ПЦР-диагностики было оценено количество вирусных частиц в каждом тесте и выведено среднее значение для каждой группы.

Фото: iStock
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Выявлено, что в группах школьников и взрослых в мокроте примерно одинаковое среднее количество вирусных частиц. Это говорит о том, что они одинаково быстро и эффективно распространяют коронавирус, несмотря на то, что у детей практически никогда не проявляются ярко выраженные симптомы заболевания. А в третьей группе, у детей до пяти лет, вирусных частиц оказалось больше, чем в первых двух группах. То есть малыши невольно могут стать даже более опасными носителями вируса, чем предполагалось. И этот фактор, предупреждают ученые, нужно учитывать при открытии школ и дошкольных учреждений.

Ученые отмечают, что исследование ограничивается выявлением вирусной нуклеиновой кислоты, а не инфекционного вируса, хотя педиатрические исследования SARS-CoV-2 сообщили о корреляции между более высокими уровнями нуклеиновых кислот и способностью культивировать инфекционный вирус. Таким образом, дети раннего возраста потенциально могут быть важными факторами распространения SARS-CoV-2 в общей популяции.

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