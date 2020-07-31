Джоан Роулинг: Пусть мои дочки будут как Гермиона, а не как Пэнси Паркинсон

В день рождения писательницы "РГ" собрала цитаты Джоан Роулинг о главном - детях, взрослении, творчестве и славе.
О возрасте
Мне, в целом, нравилось время, когда мне было 40 лет. В молодости мне не очень везло. С годами я стала только счастливее. Мне кажется, что я только начинаю жить.
О популярности
Я помню, через неделю после того, как я заключила получивший широкое освещение в прессе контракт с американцами, одна из моих лучших подружек позвонила мне и сказала: "Я думала, ты будешь ликовать". Уверена, со стороны все происходящее выглядело потрясающе. Но в моей квартире, где я была мамой-одиночкой, которая не знает кому звонить, чтобы сделать прическу, все невероятно давило. Впервые в жизни я могла позволить себе купить дом, что дало бы нам с дочерью чувство уверенности, но теперь я думала: "Следующая книга может и не повторить успеха". За каких-то 5 дней мне удалось превратить этот удивительный триумф в трагедию.
О детях
У меня две дочери, которым придется жить в этом одержимом худобой мире, и это беспокоит, потому что я не хочу, чтобы они были самовлюбленными, пустоголовыми, истощенными клонами. Я бы хотела, чтобы они были независимыми, интересными, добрыми, самоуверенными, оригинальными, забавными идеалистками - можно привести тысячу характеристик, прежде чем говорить "худыми". И, честно говоря, я бы предпочла, чтобы им было глубоко наплевать, у кого более рыхлые колени: у них или у стоящей рядом женщины. Пусть мои дочки будут как Гермиона, а не как Пэнси Паркинсон.
О деньгах
Пару лет назад я встретила мужчину, которой вырос в очень состоятельной семье. И он сказал мне мимоходом: "Знаешь, деньги - не самое главное". Это заявление одновременно и правильно, и чудовищно неверно. Деньги, однозначно, становятся приоритетом, когда их у тебя нет. Ведь только тот, кому никогда не приходилось задумываться о материальном достатке, может делать подобные выводы.
О ремесле
Мне все еще нравится писать от руки. Обычно я делаю первый набросок ручкой на бумаге, а после редактирую текст, когда набираю его на компьютере. По какой-то причине я предпочитаю писать черными, а не синими чернилами, и в идеальном мире я всегда бы использовала блокнот в линейку. Но я прославилась тем, что делала заметки на всяких странных вещах, когда у меня не было с собой бумаги. Названия факультетов Хогвартса я записала на гигиеническом пакете из самолета. И да, он был пустой.