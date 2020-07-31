Джоан Роулинг: Пусть мои дочки будут как Гермиона, а не как Пэнси Паркинсон

Джоан Роулинг (известная также под псевдонимами Дж. К. Роулинг или Роберт Гэлбрейт) 31 июля отмечает юбилей. Английской писательнице исполняется 55 лет. История Роулинг могла бы послужить сюжетом для классического фильма об успехе: она, разведенная и с ребенком на руках, годами жила на социальное пособие, получала десяток отказов от издательств, пытаясь опубликовать первую книгу о "мальчике, который выжил", а одним утром проснулась знаменитой. Сага о Гарри Поттере покорила детей по всему земному шару, а сказочная история превратилась в бренд стоимостью несколько миллионов долларов.

В день рождения писательницы "РГ" собрала цитаты Джоан Роулинг о главном - детях, взрослении, творчестве и славе.

О возрасте

Мне, в целом, нравилось время, когда мне было 40 лет. В молодости мне не очень везло. С годами я стала только счастливее. Мне кажется, что я только начинаю жить.

О популярности

Я помню, через неделю после того, как я заключила получивший широкое освещение в прессе контракт с американцами, одна из моих лучших подружек позвонила мне и сказала: "Я думала, ты будешь ликовать". Уверена, со стороны все происходящее выглядело потрясающе. Но в моей квартире, где я была мамой-одиночкой, которая не знает кому звонить, чтобы сделать прическу, все невероятно давило. Впервые в жизни я могла позволить себе купить дом, что дало бы нам с дочерью чувство уверенности, но теперь я думала: "Следующая книга может и не повторить успеха". За каких-то 5 дней мне удалось превратить этот удивительный триумф в трагедию.

О детях

У меня две дочери, которым придется жить в этом одержимом худобой мире, и это беспокоит, потому что я не хочу, чтобы они были самовлюбленными, пустоголовыми, истощенными клонами. Я бы хотела, чтобы они были независимыми, интересными, добрыми, самоуверенными, оригинальными, забавными идеалистками - можно привести тысячу характеристик, прежде чем говорить "худыми". И, честно говоря, я бы предпочла, чтобы им было глубоко наплевать, у кого более рыхлые колени: у них или у стоящей рядом женщины. Пусть мои дочки будут как Гермиона, а не как Пэнси Паркинсон.

О деньгах

Пару лет назад я встретила мужчину, которой вырос в очень состоятельной семье. И он сказал мне мимоходом: "Знаешь, деньги - не самое главное". Это заявление одновременно и правильно, и чудовищно неверно. Деньги, однозначно, становятся приоритетом, когда их у тебя нет. Ведь только тот, кому никогда не приходилось задумываться о материальном достатке, может делать подобные выводы.

О ремесле

Мне все еще нравится писать от руки. Обычно я делаю первый набросок ручкой на бумаге, а после редактирую текст, когда набираю его на компьютере. По какой-то причине я предпочитаю писать черными, а не синими чернилами, и в идеальном мире я всегда бы использовала блокнот в линейку. Но я прославилась тем, что делала заметки на всяких странных вещах, когда у меня не было с собой бумаги. Названия факультетов Хогвартса я записала на гигиеническом пакете из самолета. И да, он был пустой.