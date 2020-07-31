ЕЭК: Экономики стран ЕАЭС адаптируются к мировым вызовам

Экономики государств ЕАЭС значительно продвинулись в своем развитии и способны адаптироваться к серьезным мировым вызовам, убежден председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Он выступил с этим заявлением 31 июля на международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту".

Признавая наличие определенных трудностей в экономике стран союза, Мясникович, слова которого цитирует БЕЛТА, одновременно дал понять, что критической ситуации в отраслях, особенно в сфере материального производства, не наблюдается. В качестве примера он сослался на официальные цифры статистики. Например, по сельскому хозяйству, по его словам, производство выросло на 1,3 процента, особенно это касается Армении, Беларуси и Кыргызстана. Очень важно, полагает председатель коллегии, что не произошло резкого роста инфляции, отметив и надежность кооперационных связей в ЕАЭС.

О наличии необходимых ресурсов для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста заявил на конференции и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, стратегически выгодное положение республики на стыке двух масштабных экономических блоков "создает уникальную возможность для укрепления ее позиций в механизме формирования цепочек создания ценностей". Современная промышленная база, высокий научно-исследовательский потенциал, цифровизация национальной экономики, по его убеждению, "формирует задел для перехода Беларуси к VI технологическому укладу".

Он выразил также надежду, что уже в ближайшее время будет стремительно расти интерес к инвестициям в РБ. Правительство, подтвердил вице-премьер, продолжит поддерживать проекты и сферы, которые будут востребованы рынком и способны генерировать прибыль. По его мнению, продуктивный диалог на международной инвестиционной онлайн-конференции - очередное подтверждение неизменной заинтересованности собственников капитала по всему миру в поиске выгодных условий для инвестирования в перспективные проекты, даже в нынешних непростых условиях.

Международную инвестиционную онлайн-конференцию "От восстановления к устойчивому росту", в которой зарегистрировались представители 42 стран, уточняет агентство, организует национальное агентство инвестиций и приватизации при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).