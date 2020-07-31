Физики провели эксперимент со временем и оценили "эффект бабочки"

Физики из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США при помощи квантового компьютера IBM-Q смоделировали путешествие во времени и пришли к выводу, что квантового "эффекта бабочки" не существует.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Физики решили проверить, действительно ли существует "эффект бабочки", показанный в одноименном фантастическом фильме. Его суть заключается в том, что изменение событий способно влиять на некоторые хаотичные системы непредсказуемым образом. Например, путешественник во времени способен изменить прошлое, изменяя тем самым и будущее, но результат изменения может быть самым неожиданным.

По словам соавтора исследования физика-теоретика Николая Синицына, для квантового компьютера нет проблем с имитацией процесса эволюции в противоположном направлении, поэтому нет проблем и с симуляцией процесса перемещения в прошлое.

Исследователи поставили задачу смоделировать различные события с учетом их развития по нескольким разным сценариям. Иными словами, они виртуально воспроизводили события с крошечными изменениями, чтобы затем посмотреть, как эти изменения повлияют на настоящее.

"Таким образом, мы действительно можем увидеть, что происходит со сложным квантовым миром, если мы путешествуем назад во времени, вносим небольшие изменения, а затем возвращаемся назад, - говорит Николай Синицын. - Мы обнаружили, что наш мир остается таким же, каким и был. Это означает, что в квантовой механике не существует "эффекта бабочки".

Такого же мнения придерживается и второй участник исследования Бин Ян. Он пояснил, что эксперимент был проведен с кубитами. Это ключевой элемент квантового компьютера, наименьший элемент для хранения информации в нем. Ученые пропускали несколько кубитов через набор логических элементов, после чего те возвращались к своей первоначальной настройке.

После их возвращения в исходное положение, ученые производили замеры, а затем повторяли эксперимент с небольшими изменениями в настройках логических элементов.

"Мы обнаружили, что даже если "злоумышленник" внесет какие-то изменения в хаотичное состояние, повредив его, то мы все равно сможем легко восстановить всю полезную информацию, потому что это повреждение не увеличивается в процессе декодирования", - говорит Бин Ян.

Словом, в квантовой механике "эффект бабочки" не существует, но это не относится к классической физике. Поэтому для любителей фантастики вопрос о возможности изменения прошлого и настоящего остается открытым.

Кстати, "эффект бабочки" хорошо известен по рассказу Рэя Брэдбери "И грянул гром…", опубликованному в 1952 году. В нем писатель описывает сафари, которое организуют для охотников при помощи машины времени. Одна из таких групп отправляется в прошлое, чтобы убить динозавра, и один из ее участников случайно наступает на бабочку. Это коренным образом меняет будущее и мир, в который возвращаются герои.