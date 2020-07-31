Эксперт: Распространение коронавируса во многом зависит от поведения молодежи

Новые вспышки COVID-19 и резкий рост числа заразившихся в ряде стран мира вызваны беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Начало учебного года, в том числе и в нашей стране, может еще больше обострить проблему с коронавирусом, - сказал "РГ" заслуженный врач России, научный редактор образовательного ресурса для медиков vrachu.ru Михаил Каган.

Молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные, подчеркнул глава ВОЗ, выступая перед журналистами. "Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - подчеркнул генеральный директор организации.

По просьбе "РГ" позицию ВОЗ применительно к нашей стране прокомментировал заслуженный врач России Михаил Каган.

С чем, как вы считаете, возможен новый всплеск эпидемии, прогнозируемый на осень?

Михаил Каган: Я думаю, что такой всплеск вполне реален, так как, на мой взгляд, совершенно очевидно, что в популяции сохраняется достаточно высокая доля людей, не имеющих иммунитета, и чувствительных к вирусу. Свою роль здесь может сыграть не только наступление холодной осенней погоды, благоприятной для распространения любых респираторных вирусов, но и намечающееся в сентябре возобновление очной учёбы в школах и вузах. Это приведёт к скоплению в большие коллективы молодых людей, причём многие вернутся в столичные вузы из своих регионов, где эпидемическая ситуация будет в этот момент более серьезной, чем в Москве. Я согласен с мнением, высказанным ВОЗ, что именно молодые люди являются основными разносчиками вируса из-за высокой мобильности и, часто, халатного отношения к соблюдению социальной дистанции и пользованию средствами индивидуальной защиты.

Вероятно, все чаще появляющиеся сообщения о возросшей доле среди заболевших людей молодого возраста как раз и связаны с безответственностью многих молодых людей?

Михаил Каган: Действительно, по отчётам различных стран очевидно, что при анализе случаев, которые произошли за последний месяц, по сравнению с теми, которые происходили в предыдущие месяцы, отмечается большая доля госпитализаций молодых людей. И это может быть следствием целого ряда обстоятельств. Как тех, о которых мы уже говорили - пренебрежении профилактическими мерами, как и того, что пожилые люди на самом деле лучше молодых слышат и понимают предупреждения о том, что они относятся к группе повышенного риска и должны принимать больше мер предосторожности. Таким образом, возможно, что мы сейчас наблюдаем меньшую долю инфекций у пожилых людей, в том числе, и потому, что они в большей степени следуют профилактическим рекомендациям врачей и поэтому реже заражаются.

Так, значит, уже через месяц-полтора надо ждать вторую волну COVID-19 в России?

Михаил Каган: Мне кажется, что в нашей стране определение волн пока не совсем уместно и вносит некоторую путаницу, так как для того, чтобы корректно говорить о второй волне, необходимо окончательно ликвидировать первую. То есть вспышка должна стихнуть почти до нуля, в таком случае новое увеличение количества заболевших можно будет считать второй волной. Так, например, сейчас и происходит в странах Юго-Восточной Азии, Израиле, в некоторых странах Европы. В России же пока и первая волна никуда не делась.

Дело в том, что в нашей стране эпидемия в разных регионах стартовала не одновременно. Всё началось в Москве, в регионах значительно позже, поэтому и сейчас разные регионы нашей страны переживают разные этапы. И если в Москве наметился чёткий спад, то во многих регионах пока речь идёт только о возможном выходе на плато, которое может длиться несколько месяцев. И всё это первая волна. Поэтому нам правильнее говорить не о второй волне, а о возможном новом всплеске болезни на фоне сохраняющейся первой волны.