Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом

Издание Основного закона РФ могут начать выдавать российским гражданам, впервые получающим паспорт, а также тем, кто приобретает российское гражданство.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Доклад нужно представить до октября.

Также правительству вместе с администрацией президента предстоит рассмотреть вопрос об организации для школьников и студентов регулярных мероприятий по сохранению исторической памяти и изучению Конституции.