Фальков: В 2021/2022 учебном году число бюджетных мест вырастет на 9%

Министерство науки и высшего образования завершило процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Напомним, на 2021/2022 год выделено более 542 тысяч мест, из которых 33 с лишним тысячи - дополнительные, выделенные во исполнение послания президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Фокус - на потребности региональных вузов.

- Во многих регионах есть запрос на подготовку учителей, врачей и IT-специалистов, - приводит пресс-служба Минобрнауки слова министра. - В целом по стране произойдёт увеличение бюджетных мест на 9 процентов. И вплоть до 2024 года контрольные цифры будут расти.

Где будет самый большой рост бюджетных мест? По словам министра, среди регионов-лидеров - Новгородская область (+60,1%), Еврейская АО (+ 45,1%), Республика Марий Эл (+40,0%), а также Белгородская область - здесь рост составил 34,6%.

Какие направление в авангарде? В первую очередь увеличение бюджетных мест коснется специальностей, задействованных в области цифровой экономики. Так, число бюджетных мест увеличится по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике. По этим направлениям появится 73,8 тысячи дополнительных бюджетных мест, что на 18% больше, чем в 2020 году. Важно: речь идет и бакалавриата, и о специалитете, и о магистратуре.

Больше мест дадут и педагогическим специальностям. Число бюджетных мест здесь вырастет на 75,6 тысяч.

Одним из приоритетов в сегодняшней ситуации стала подготовка квалифицированных медицинских кадров. Не ответить на запрос нельзя: вузы, подведомственные Минздраву, получат 43,4 мест. Это на 20 % больше, чем в 2020 году.

Вузам культуры и искусств, подведомственным Минкультуры, выделено 8,2 тысячи бюджетных мест, что также больше показателей 2020 года.

В других "подведах" - тоже рост.

Напомним: уже с этого года Минобрнауки распределяет места по новой методике. Сначала ведомство рассчитывает общие контрольные цифры приема (КЦП) по укрупненным группам специальностей и направлений, учитывая потребности регионов в кадрах. Потом вносят предложения так называемые центры ответственности: отраслевые министерства, госкорпорации "Роскосмос", "Росатом", ассоциации вузов. После свои объёмы КЦП формируют в регионах. Потом все сводится вместе и получается максимально объективная картина.

- При распределении бюджетных мест учитывались многие факторы, включая ситуацию на рынке труда, мнение субъекта Российской Федерации, региональных и местных властей, потребность региона в тех или иных специалистах, потенциал университета и успешность его выпускников, научные исследования, кадровый состав университета и многое другое, - пояснил Валерий Фальков.

Комментарии

Алла Калинина, врио ректора Волгоградского госуниверситета:

- В этом году в ВолГУ повышенный интерес абитуриентов к образовательным программам магистратуры IT-профиля. Среди направлений бакалавриата также высок интерес к направлениям, связанным с IT и информационной безопасностью: "Информационные системы и технологии", "Программная инженерия", "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", "Информационная безопасность". Особой популярностью пользуются новые специальности, на которые в ВолГУ в этом году впервые выделены бюджетные места: "Судебная и прокурорская деятельность", "Радиоэлектронные системы и комплексы". Неожиданно очень большое количество заявления о приеме буквально с первых дней было подано на направление "История". И, конечно, стоит отметить направления, на которые уже поданы согласия о зачислении от абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад из перечня Минобрнауки РФ): "Журналистика", "Лингвистика", "Филология".

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета:

- В последнее время общий вектор развития высшего образования направлен на регионы. Университет должен не только соответствовать региональной повестке, но и определять развитие местной экономики. Томский регион, прежде всего, нуждается в приращении фундаментальных и прикладных специалистов. Именно поэтому в бакалавриате ТГУ в этом году появились дополнительные места по таким направлениям как физика, информационные системы и технологии, программная инженерия, инноватика. Это позволит нам расширить подготовку специалистов способных создавать новые технологии и продукты, необходимые для того, чтобы вывести Россию на новый технологический уровень. Отмечу, что на дополнительные бюджетные места могут претендовать не только граждане РФ, но и ребята из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом.