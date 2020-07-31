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31.07.2020 06:20
Рубрика: В мире

Французские города-курорты с пятницы ужесточат ограничительные меры

Текст: Максим Макарычев
Французские города-курорты начнут с пятницы, 31 июля, ужесточать ограничительные меры из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекции. Маски для лица станут обязательными при появлении на открытом воздухе. В настоящее время маски необходимо носить в общественном транспорте и в общественных местах по всей стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последние дни скорость передачи вируса выросла до 1,3 по Франции. Это означает, что 10 заболевших заражают в среднем еще 13 человек. Большинство случаев инфицирования "импортированы" французами, приезжающими в отпуск на популярные курорты, отмечает The Guardian.

Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
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В департаменте Норд, прилегающем к Бельгии, в пятницу будут объявлены "усиленные ограничительные меры", отметил высокопоставленный чиновник местного правительства. Мэрия Сен-Мало, города-крепости, привлекшего в этом году десятки тысяч французов, которые решили остаться на лето в стране, заявила, что маски станут обязательными с 31 июля в старом городе для всех лиц в возрасте от 11 лет и старше. Это решение принято после того, как органы здравоохранения заявили, что в регионе Иль-и-Вилен только в среду было зафиксировано 44 новых случая заболевания COVID-19.

Начиная с пятницы, маски потребуется надевать на рынках под открытым небом в Орлеане, в центральной части Франции, и после 21 часа в популярных публичных местах по реке Луаре, где по вечерам собираются толпы людей.

Мэры Байонны и близлежащего атлантического курорта Биарриц также объявили, что маски будут обязательными в их городах, начиная со следующей недели. Власти Биаррица также запретят доступ к городским пляжам с 22 до 6 часов, чтобы предотвратить проведение там вечеринок и дискотек. В Биарриц этим летом прибыли тысячи французских туристов, путешествующих на своих личных автомобилях. "Число посетителей в июле было очень высоким, и мы опасаемся, что в августе будет еще сложнее управлять ситуацией в условиях кризиса в области здравоохранения. Эти меры необходимы для защиты туристов и жителей нашего города", - пояснила мэр Биаррицы Мадейра Аростегуэй.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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