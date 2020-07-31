Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества таможенного генерала Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, проверка Главного управлением по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, установила, что бывший начальник управления ФТС России Кизлык А.П. состоял на государственной службе с 1984 года. Его супруга длительное время не работает. То есть зарплата и преподавательская деятельность Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, при совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 годы в 34,7 млн рублей, ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн рублей. В том числе речь идет об обнаруженной во время обысков наличности - рублях и валюте на сумму свыше 89 млн рублей. А также двух слитках золота и одном слитке серебра, ювелирных изделиях, часах и ручках люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей. Кроме того у бывшего таможенного чиновника были обнаружены старинные иконы, которые, по данным Генпрокуратуры, являются культурной ценностью и имеют особое историко-культурное значение.Также Басманный суд ранее уже наложил обеспечительный арест на земельный участок и два дома в Подмосковье, которые принадлежат супруге Кизлыка.

"Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют, - подчеркнули в пресс-службе ГП.

С учетом изложенного заместитель Генпрокурора в пятницу 31 июля предъявил к супругам гражданский иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, на общую сумму более 121 млн рублей. Исковое заявление направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.

Генерала ФТС Александра Кизлыка арестовали в конце декабря 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению суммы штрафа обвиняемым в контрабандн денег. По этому же делу были арестованы заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин и старший дознаватель отдела дознания Андрей Шурыгин.