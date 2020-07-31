Главная спецслужба Южной Кореи сменит название

Ведущие силовые структуры Южной Кореи, включая прокуратуру, полицию и разведку, ждут серьезные реформы. Полномочия будут перераспределены в пользу полиции, а Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея (РК) сменит название, превратившись в Службу внешней безопасности и разведки.

Соответствующее решение было принято вчера в ходе заседания представителей правительства, администрации президента РК и правящей Демократической партии "Тобуро".

Комплекс предусмотренных реформ достаточно обширен. Если обозначить лишь основные направления, то их можно резюмировать в передаче значительных полномочий по расследованию и частично сбору информации в пользу полиции, тогда как влияние прокуратуры и НРС будет существенно ограничено.

Самым ярким, хотя и не самым важным по сути изменением станет смена названия главной спецслужбы страны - Национальной разведывательной службы, которая, несмотря на свое имя, объединяет функции разведки и контрразведки. Согласно законопроекту, НРС теперь будет называться (если переводить буквально с корейского) Служба внешней безопасности и разведки (СВБР) Республики Корея.

Это станет четвертой сменой названия за всю историю существования данной структуры. В 1961-1980 гг. она называлась Центральным разведывательным управлением РК, в 1981-1998 гг. - Агентством планирования национальной безопасности, а с 1999 г. по настоящий день - Национальной разведывательной службой.

Как можно догадаться, дело не только в смене "вывески". Новая спецслужба Южной Кореи в лице СВБР лишится части полномочий нынешней НРС. В частности, ей будет запрещено собирать какую-либо внутреннюю информацию о ситуации в Южной Корее, вести следствие по делам о деятельности в пользу Северной Кореи.

Спецслужба должна будет сконцентрироваться исключительно на "внешней" работе, в связи с чем и добавлено соответствующее слово в ее название. Приоритет СВБР будет в работе по получению разведывательной информации за рубежом, а также по Северной Корее. Впрочем, контрразведывательная функция у СВБР останется, что и спровоцировало некоторые споры среди местных экспертов по поводу того, насколько возможно это осуществить без права сбора информации внутри страны. Главный же посыл этих реформ - на организационном уровне пресечь возможности спецслужбы по вмешательству во внутреннюю политику Южной Кореи.

Данные перемены найдут свое отражение и в организационной структуре СВБР, где пока идет обсуждение о том, как именно должна будет выстроена новая вертикаль управления.

Отметим, что, несмотря на все попытки, полностью пресечь вмешательство НРС во внутреннюю политику пока полностью реализовать это не удалось. По соответствующим обвинениям, включая вмешательство в президентские выборы, до сих пор сидят в тюрьме или получили условные сроки и крупные штрафы несколько бывших директоров НРС и их ключевых помощников.

Пожалуй, самые большие перемены коснутся все же не НРС, а прокуратуру. Ее работа и возможность ведения расследований будет ограничена шестью сферами, включая коррупцию, крупные экономические преступления, подрывную деятельность, вмешательство в выборы, преступления в военно-технической сфере и крупные аварии и катастрофы.

Отметим, что полномочия прокуратуры "обрежут" и с другой стороны. Формально уже начал работать отдельный следственный орган, который занимается преступлениями среди высокопоставленных чиновников и политиков. В целом получается, что прокуратуре оставили работу по ряду направлений и чиновникам среднего звена.

Большинство же отобранных у прокуратуры и НРС полномочий переходят теперь в пользу полиции. Она теперь будет заниматься сбором информации внутри страны, расследованиями по деятельности в пользу Северной Кореи, а также теми преступлениями, которые не вошли в сферу ответственности прокуратуры.

Чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию полномочий у полиции, то внутри ее структуры большинство функций по расследованию и ведению дел будет делегировано из центрального управления на места - на уровни крупных городов и управлений полиции провинциального уровня.

Данные изменения не стали чем-то особо новым. Президент РК Мун Чжэ Ин и его соратники пытались осуществить их еще с начала 2018 года, где главной сутью было перераспределение центра полномочий от прокуратуры в пользу полиции и гарантия невмешательства спецслужб во внутреннюю политику. Однако многие законопроекты блокировались на уровне парламента, где правящая партия не имела большинства.

Убедительная победа Демпартии "Тобуро" на парламентских выборах 15 апреля позволила президенту и его окружению реализовать то, что было ранее задумано. Демократы контролируют 176 из 300 мест в нынешнем составе парламента, что позволяет им проводить практически любые законы без согласования с оппозицией, исключая лишь изменения в Конституции. В этой связи результаты совещания от 30 июля, где были представители правящей партии, правительства и администрации президента РК, практически точно будут воплощены в форме новых законов и/или поправок. Согласно заявлению политиков правящей партии, они намерены это сделать в ближайшие несколько месяцев.

Ряд представителей оппозиции, политиков, экспертов раскритиковали новшества, указывая на возможные проблемы в работе и определению того, какое из ведомств и как должно вести расследование и прочую деятельность. Одни говорят, что полиция и СВБР будут постоянно спорить и мешать друг другу бороться с просеверокорейской деятельностью внутри страны, что полиция просто не сможет эффективно противостоять спецслужбам КНДР, что прокуратура и полиция продолжать конфликтовать, однако настрой правящего лагеря и правительства показывает, что реформы на этот раз будут полностью реализованы, несмотря на все потенциальные недостатки.