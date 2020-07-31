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31.07.2020 10:31
Рубрика: В мире

Главная спецслужба Южной Кореи сменит название

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Ведущие силовые структуры Южной Кореи, включая прокуратуру, полицию и разведку, ждут серьезные реформы. Полномочия будут перераспределены в пользу полиции, а Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея (РК) сменит название, превратившись в Службу внешней безопасности и разведки.
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

Соответствующее решение было принято вчера в ходе заседания представителей правительства, администрации президента РК и правящей Демократической партии "Тобуро".

Фото: KARI / AFP
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Комплекс предусмотренных реформ достаточно обширен. Если обозначить лишь основные направления, то их можно резюмировать в передаче значительных полномочий по расследованию и частично сбору информации в пользу полиции, тогда как влияние прокуратуры и НРС будет существенно ограничено.

Самым ярким, хотя и не самым важным по сути изменением станет смена названия главной спецслужбы страны - Национальной разведывательной службы, которая, несмотря на свое имя, объединяет функции разведки и контрразведки. Согласно законопроекту, НРС теперь будет называться (если переводить буквально с корейского) Служба внешней безопасности и разведки (СВБР) Республики Корея.

Это станет четвертой сменой названия за всю историю существования данной структуры. В 1961-1980 гг. она называлась Центральным разведывательным управлением РК, в 1981-1998 гг. - Агентством планирования национальной безопасности, а с 1999 г. по настоящий день - Национальной разведывательной службой.

Как можно догадаться, дело не только в смене "вывески". Новая спецслужба Южной Кореи в лице СВБР лишится части полномочий нынешней НРС. В частности, ей будет запрещено собирать какую-либо внутреннюю информацию о ситуации в Южной Корее, вести следствие по делам о деятельности в пользу Северной Кореи.

Спецслужба должна будет сконцентрироваться исключительно на "внешней" работе, в связи с чем и добавлено соответствующее слово в ее название. Приоритет СВБР будет в работе по получению разведывательной информации за рубежом, а также по Северной Корее. Впрочем, контрразведывательная функция у СВБР останется, что и спровоцировало некоторые споры среди местных экспертов по поводу того, насколько возможно это осуществить без права сбора информации внутри страны. Главный же посыл этих реформ - на организационном уровне пресечь возможности спецслужбы по вмешательству во внутреннюю политику Южной Кореи.

Данные перемены найдут свое отражение и в организационной структуре СВБР, где пока идет обсуждение о том, как именно должна будет выстроена новая вертикаль управления.

Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
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Отметим, что, несмотря на все попытки, полностью пресечь вмешательство НРС во внутреннюю политику пока полностью реализовать это не удалось. По соответствующим обвинениям, включая вмешательство в президентские выборы, до сих пор сидят в тюрьме или получили условные сроки и крупные штрафы несколько бывших директоров НРС и их ключевых помощников.

Пожалуй, самые большие перемены коснутся все же не НРС, а прокуратуру. Ее работа и возможность ведения расследований будет ограничена шестью сферами, включая коррупцию, крупные экономические преступления, подрывную деятельность, вмешательство в выборы, преступления в военно-технической сфере и крупные аварии и катастрофы.

Отметим, что полномочия прокуратуры "обрежут" и с другой стороны. Формально уже начал работать отдельный следственный орган, который занимается преступлениями среди высокопоставленных чиновников и политиков. В целом получается, что прокуратуре оставили работу по ряду направлений и чиновникам среднего звена.

Большинство же отобранных у прокуратуры и НРС полномочий переходят теперь в пользу полиции. Она теперь будет заниматься сбором информации внутри страны, расследованиями по деятельности в пользу Северной Кореи, а также теми преступлениями, которые не вошли в сферу ответственности прокуратуры.

Чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию полномочий у полиции, то внутри ее структуры большинство функций по расследованию и ведению дел будет делегировано из центрального управления на места - на уровни крупных городов и управлений полиции провинциального уровня.

Данные изменения не стали чем-то особо новым. Президент РК Мун Чжэ Ин и его соратники пытались осуществить их еще с начала 2018 года, где главной сутью было перераспределение центра полномочий от прокуратуры в пользу полиции и гарантия невмешательства спецслужб во внутреннюю политику. Однако многие законопроекты блокировались на уровне парламента, где правящая партия не имела большинства.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
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Убедительная победа Демпартии "Тобуро" на парламентских выборах 15 апреля позволила президенту и его окружению реализовать то, что было ранее задумано. Демократы контролируют 176 из 300 мест в нынешнем составе парламента, что позволяет им проводить практически любые законы без согласования с оппозицией, исключая лишь изменения в Конституции. В этой связи результаты совещания от 30 июля, где были представители правящей партии, правительства и администрации президента РК, практически точно будут воплощены в форме новых законов и/или поправок. Согласно заявлению политиков правящей партии, они намерены это сделать в ближайшие несколько месяцев.

Ряд представителей оппозиции, политиков, экспертов раскритиковали новшества, указывая на возможные проблемы в работе и определению того, какое из ведомств и как должно вести расследование и прочую деятельность. Одни говорят, что полиция и СВБР будут постоянно спорить и мешать друг другу бороться с просеверокорейской деятельностью внутри страны, что полиция просто не сможет эффективно противостоять спецслужбам КНДР, что прокуратура и полиция продолжать конфликтовать, однако настрой правящего лагеря и правительства показывает, что реформы на этот раз будут полностью реализованы, несмотря на все потенциальные недостатки.

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