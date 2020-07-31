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31.07.2020 21:20
Рубрика: Спорт

"Химки" расторгнул контракт с главным тренером Сергеем Юраном

Текст: Максим Домчев

Руководство футбольного клуба "Химки" незадолго до стартового матча клуба в РПЛ уволит главного тренера Сергея Юрана.

"Клуб намерен расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Фото: Артем Гусев/ФК Ростов/ТАСС
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Юран возглавил "Химки" в январе 2020 года и при нем команда заняла второе место в ФНЛ, дающее право выступить в новом сезоне в РПЛ. При Юране команда также дошла до финала Кубка России, в котором с минимальным счетом проиграла "Зениту" со счетом 0:1.

Контракт Юрана был рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в "Химках" произошла смена спортивного директора. Этот пост занял Александр Зайцев.

Первый матч химчан в РПЛ состоится 8 августа домашним матчем против ЦСКА.

Спорт Футбол Чемпионат России

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